Những cặp sao nên duyên vợ chồng từ 'lò TVB'

Trần Triển Bằng và Đơn Văn Nhu



Trong 2 năm hẹn hò, Trần Triển Bằng và Đơn Văn Nhu trải qua không ít thị phi. Tài tử sinh năm 1977 từng bị cho là đàn ông đào hoa khi rộ tin đồn yêu Hồ Định Hân trong lúc đang hẹn hò với bà xã hiện tại. Đáp lại những lời gièm pha, nam diễn viên 41 tuổi đã khẳng định tình cảm với vợ: “Ngày trước, tôi chỉ biết toàn tâm toàn ý vào công việc. Chỉ đến khi cô ấy xuất hiện, cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng lẫn nhau. Đối với một người yêu theo kiểu truyền thống như tôi, bây giờ là lúc tôi nỗ lực để xây dựng tổ ấm hạnh phúc”.

Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh

Trước đám cưới cổ tích của nam diễn viên phim Anh hùng thành trại, đồng nghiệp của Trần Triển Bằng là Triệu Gia Dĩnh cũng vừa có một hôn lễ xa hoa tại đảo Bali (Indonesia) với Hoa hậu Hồng Kông 2013 Trần Khải Lâm. Đám cưới ngọt ngào của Bát a ca phim Bộ bộ kinh tâm và bạn gái sinh năm 1991 là kết quả của chuyện tình ba năm nhiều sóng gió.

Cả hai gặp nhau trong dự án phim Cương thi ân oán truyền kiếp hồi năm 2015 và nhanh chóng xác nhận hẹn hò. Ngôi sao được yêu thích xứ Cảng Thơm tiết lộ rằng từ khi gặp Trần Khải Lâm, anh mới có ý định lập gia đình mặc dù trước kia từng trải qua không ít mối tình.

Trần Vinh Tuấn và Ngô Hương Luân

Trần Vinh Tuấn và Ngô Hương Luân là hai diễn viên có thực lực của màn ảnh Hồng Kông. Cặp nghệ sĩ kỳ cựu này nảy sinh tình cảm khi quay chung phim Đầu bếp xuất chúng năm 2014. Sau 3 năm gắn bó, nam diễn viên Lộc đỉnh ký đã cầu hôn bạn gái 58 tuổi hồi năm ngoái. Hôn lễ của cặp đôi tuổi xế chiều này được tổ chức vào tháng 7.2018. Làm chú rể ở tuổi 62, Trần Vinh Tuấn không giấu được sự bối rối khi trả lời phỏng vấn: “Tôi khá ngượng vì mái tóc bạc trắng của mình”.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tài tử 62 tuổi sau khi người vợ cũ của ông qua đời vì đột quỵ năm 2010. Sao phim Thiên long bát bộ (1997) từng lẻ bóng nhiều năm sau đó. Con gái của nam diễn viên hiện sống ở New Zealand rất ủng hộ khi cha tái hôn.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Trước khi trở thành bạn đời của nhau, cặp đôi quyền lực bậc nhất của điện ảnh xứ Cảng thơm đã từng là những cộng sự đắc lực cùng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng của TVB những năm thập niên 90 như: Người tái bản, Tân Trác sư huynh, Lộc đỉnh ký... Vào thời điểm đó, tài tử sinh năm 1962 đang hẹn với nữ diễn viên Tăng Hoa Thiên trong khi Lưu Gia Linh lại đang cặp với doanh nhân Hứa Tấn Hanh. Sau khi làm việc cùng nhau trong một dự án sân khấu, sao phim Sắc giới dần gắn bó rồi yêu bạn diễn của mình.

Hai nghệ sĩ đình đám nhất nhì màn ảnh Hồng Kông đã chung sống với nhau nhiều năm trước khi kết hôn vào năm 2008. Nhiều người đồn đoán rằng Lưu Gia Linh không có khả năng sinh con vì lối sống buông thả thời trẻ. Giữa những lời ác ý, Lương Triều Vỹ thẳng thắn đáp trả thay vợ: “Trước giờ tôi chưa từng muốn có con. Tôi giờ phải lo cho mẹ, cho em, cho vợ, không có thì giờ và tâm sức lo cho ai thêm nữa”.

Dương Di và La Trọng Khiêm

Quách Tấn An và Âu Thanh Di



Sao phim Chuyện chàng Vượng và bà xã kém 16 tuổi từng gặp nhau trong một chương trình về du lịch của đài TVB và bắt đầu hẹn hò vào năm 1999. Khi đó, Ảnh đế Quách Tấn An đã là người đàn ông 35 trong khi bạn gái mới bước sang tuổi 19. Nói về cách biệt tuổi tác khá lớn, Âu Thanh Di từng chia sẻ: “Tuy chúng tôi chênh nhau nhiều tuổi nhưng quan niệm sống cũng như cách suy nghĩ thì giống nhau. Tấn An nói chuyện có duyên mà lại không ba hoa như những người đàn ông tôi gặp. Hơn nữa, anh ấy suy nghĩ rất thấu đáo, quan tâm đến mọi người xung quanh, tạo cho tôi cảm giác an toàn”. Bên cạnh đó, tài tử sinh năm 1964 cũng hết lời ca ngợi bạn gái: “Cô ấy tuy nhỏ tuổi, nhưng có năng lực tự lập, biết lo cho bản thân và gia đình. Với mẫu người như thế, tôi không đòi hỏi gì hơn”.

Sau 7 năm yêu nhau, năm 2006, cặp đôi đã đi đến cái kết viên mãn bằng một đám cưới ngọt ngào tại Disneyland. Hiện cuộc hôn nhân 12 năm của hai nghệ sĩ này vẫn đang rất hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn.