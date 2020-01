Những điều không phải ai cũng biết tại Oscar 2020

Đêm trao giải Oscar 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 9.2 (giờ Mỹ), tức sớm hơn thông lệ. Do đó, chiến dịch vận động tranh giải của các bộ phim và cá nhân năm nay bị thu hẹp tương đối.

1. Nữ đạo diễn bị “lép vế”

Ngược dòng lịch sử 91 năm của Oscar, tờ Los Angeles Times điểm lại rằng chỉ có duy nhất 5 người phụ nữ là Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow và Greta Gerwig được đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, số lượng đề cử cho nam đạo diễn là 350.

Kathryn Bigelow làm lên lịch sử tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh mùa giải năm 2010, khi trở thành nữ đạo diễn đầu tiên giành chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ bộ phim cũng bội thu giải là The hurt locker.

Kathryn Bigelow là người phụ nữ thứ tư trong lịch sử được đề cử giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, sau Sofia Coppola năm 2003 (Lost in Translation), Jane Campion năm 1993 (The Piano) và Lina Wertmuller năm 1975 (Seven Beauties). Có lẽ chiến thắng của Kathryn Bigelow càng ngọt ngào hơn khi bà đánh bại chồng cũ là James Cameron với phim bom tấn Avatar.

Greta Gerwig mất cơ hội tranh tài mùa giải năm nay Ảnh: Indie Wire Theo đài BBC, kể từ năm 2010, chỉ có 1 đề cử là nữ. Đó là Greta Gerwig (Lady Bird) vào năm 2018. Nhưng cô không thể tái lặp điều đó với Little Women như dự đoán của báo chí quốc tế trong năm nay. Và cả Lulu Wang (The Farewell) cũng vuột mất cơ hội. Để xoa dịu dư luận, ngay trong thông cáo báo chí gửi ra sau đó, AMPAS nhấn mạnh Oscar năm nay có 62 phụ nữ nhận đề cử, chiếm gần 1/3 tổng số lượng người tranh tài.

2. #OscarsSoWhite

5 năm trước, Oscar từng bị chỉ trích là “quá trắng” (với dòng hashtag tràn ngập trên mạng xã hội #OscarsSoWhite (tạm dịch Oscar của người da trắng)) và thậm chí còn bị các nghệ sĩ da màu lên tiếng đòi tẩy chay. Theo thống kê, tại lễ trao giải Oscar 2016, chỉ có 13% những người được đề cử là người da màu. Điều này đã khiến rất nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: Liệu AMPAS có thiên vị người da trắng hay không?

Tại mùa giải Oscar năm 2017, AMPAS “sửa sai” hơi quá tay khi có đến 7 diễn viên da màu (trong đó có 6 diễn viên da đen và một diễn viên Ấn Độ) có tên trong danh sách đề cử nam và nữ diễn viên chính, phụ xuất sắc nhất, trên tổng số 20 đề cử của 4 hạng mục quan trọng này. Đến năm 2019, với chiến thắng của bộ phim về người da màu Green Book ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, AMPAS ngầm khẳng định Oscar không hề thiên vị người da trắng.

Cynthia Erivo được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Harriet Ảnh: Pop Sugar Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách đề cử Oscar 2020 được công bố, AMPAS phải đối mặt với làn sóng chỉ trích. Trong số 20 đề cử diễn xuất, chỉ duy nhất Cynthia Erivo của Harriet là người da màu. Việc The Farewell hoàn toàn trắng tay đã tước đi cơ hội tôn vinh các diễn viên gốc Hoa hoặc người Hoa.

3. Sự trở lại của người cũ

Nam diễn viên Anthony Hopkins có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng với 4 đề cử Oscar. Có thể nói vai diễn ấn tượng nhất của Anthony Hopkins là trong phim The Silence of the Lamb (tựa Việt: Sự im lặng của bầy cừu, năm 1991) (đóng chung với Jodie Foster) và chính tượng vàng Oscar năm này là một cách công nhận của mọi người đối với sự nghiệp rất thành công của nam tài tử. Từ năm 1998, không có gì rục rịch. Cho đến mùa giải năm nay, Anthony Hopkins (The Two Popes) mới có mặt trong đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Nam diễn viên Tom Hanks và Anthony Hopkins tại giải People's Choice Awards năm 1996 tại bang California, Mỹ Ảnh: Getty Images Tom Hanks cũng có mặt trong danh sách đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim A Beautiful Day in the Neighborhood năm nay. Ông từng đoạt 2 giải Oscar cho các vai diễn trong phim Philadelphia (1993) và Forrest Gump (1994). Với Cast Away, Tom Hanks nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2001. Từ đó, ông không nhận được đề cử nào, mãi cho đến Oscar 2020 siêu sao mới được AMPAS trao cho cơ hội tranh tài.

Tranh tài ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2020 còn có Al Pacino trong The Irishman. Từng nhận 8 đề cử, Al Pacino thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Scent of a Woman năm 1993 và không có gì cho đến nay.

Renée Zellweger (phải) trong vai Judy Garland (trái, khoảng năm 1960) trong bộ phim Judy Ảnh: Getty Images Renée Zellweger được đề cử Oscar 3 lần giai đoạn 2002-2004, trong đó từng chiến thắng giải Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ Cold Mountain mùa giải năm 2004. Sau đó vắng bóng cho đến Oscar 2020, Renée Zellweger góp mặt trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ bộ phim Judy.

Oscar 2020 cũng chứng kiến sự trở lại của Charlize Theron (Bombshell) ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây là sự trở mình sau nhiều năm kể từ đề cử Oscar cho phần diễn xuất trong phim North Country năm 2005.