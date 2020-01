'Những gã trai hư trọn đời' thống trị phòng vé Bắc Mỹ cùng 'mưa' lời khen

Sở hữu doanh số mở màn trị giá 68,1 triệu USD, Bad Boys for Life của Sony là tác phẩm gây bùng nổ phòng vé Bắc Mỹ trong tuần qua. Bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, màn kết hợp đỉnh cao giữa Will Smith và Martin Lawrence còn nhận được hiệu ứng tích cực từ người xem và giới chuyên môn. Tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Bilall Fallah và Adil El Arbi cầm trịch dễ dàng nhận được điểm A trên CinemaScore nhờ kịch bản chắc tay và nội dung mang đậm màu sắc hài hước song không kém phần kịch tính.

Trong khi đó, trang Rotten Tomatoes cũng đánh giá bộ phim ở mức 76% và dành những lời có cánh để nói về phần phim thứ ba của thương hiệu Bad Boys. “Tác phẩm được nâng cấp bằng các yếu tố hành động, sức hút khó cưỡng từ diễn xuất đỉnh cao của những sao nam hành động, Bad Boys for Life tái tạo sức mạnh của thương hiệu phim lâu dài này bằng cách tận dụng thẳng thế mạnh của chúng”, các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes nhận xét.

Những gã trai hư trọn đời nhận được "mưa" lời khen nhờ màn diễn xuất đỉnh cao của Will Smith và Martin Lawrence cùng kịch bản kịch tính, hấp dẫn ẢNH: SONY

Cây bút Todd McCarthy của The Hollywood Reporter thừa nhận Bad Boys for Life là phần phim thật sự quyến rũ và có sức hút không thua kém gì hai “người tiền nhiệm”. Đặc biệt, yếu tố hài hước cùng màn kết hợp ăn ý của bộ đôi huyền thoại Will Smith - Martin Lawrence khi hóa thân thành cặp bài trùng Mike Lowrey - Marcus Burnett được tác giả này đánh giá cao hơn cả. Còn David Ehrlich của IndieWire cho rằng Những gã trai hư trọn đời là bộ phim hành động vui nhộn, bùng nổ và sở hữu kịch bản chắc tay, hấp dẫn. “Bad Boys for Life không nhằm mục đích nâng tầm cho thể loại hành động hay viết lại bộ quy tắc được xây dựng từ hai phần phim trước đó. Thế nhưng, tác phẩm vẫn trở thành một vụ nổ khi Will Smith và Martin Lawrence tiếp tục hóa thân thành các nhân vật cũ và tìm cho nhân vật của mình một chỗ đứng hợp lý trong bối cảnh Hollywood hiện đại”, nhà phê bình này đánh giá thêm.

Không chỉ sở hữu thành tích vượt quá mong đợi tại phòng vé quê nhà, Bad Boys for Life còn là tác phẩm đang làm “dậy sóng” phòng vé quốc tế tuần qua. Trở lại sau 17 năm kể từ khi phần phim gần nhất ra đời, phần 3 của thương hiệu Bad Boys nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nước ngoài, phim vừa mở cửa tại 39 thị trường quốc tế và dễ dàng bỏ túi 38,6 triệu USD. Trong đó, phòng vé nước Đức là nơi Những gã trai hư trọn đời gặt hái được thành tích cao nhất với 5,1 triệu USD, kế đến là Mexico (3,8 triệu USD), Tây Ban Nha (2,2 triệu USD)… Trong những ngày còn lại của tháng 1.2020, tác phẩm hành động vui nhộn này sẽ lần lượt được phát hành tại Pháp, Nga, Brazil và Nhật Bản.

Đứng ở vị trí á quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là Dolittle (tựa Việt: Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại) với màn tái xuất của “Người Sắt” Robert Downey Jr. Sở hữu khoản ngân sách lên đến 175 triệu USD, quy tụ dàn sao đình đám đồng thời được phát hành tại hơn 4.100 cụm rạp ở Bắc Mỹ song tác phẩm không thực sự đạt được kỳ vọng từ Universal. Dolittle chỉ thu về khoảng 30 triệu USD sau 4 ngày xuất xưởng. Đi đôi với thành tích không đạt kỳ vọng, tác phẩm của đạo diễn Stephen Gaghan chỉ nhận điểm B trên CinemaScore. Cùng với màn chào sân tại phòng vé nội địa, Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại đã ra mắt tại 4 quốc gia, giúp Disney thu về 17,2 triệu USD, nâng doanh số toàn cầu lên mốc gần 50 triệu USD. Đáng chú ý, tác phẩm sẽ “đổ bộ” phòng vé Việt vào ngày 25.1 (mùng 1 tết) ẢNH: UNIVERSAL

Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục lên vị trí quán quân phòng vé vào tuần trước, 1917 lui về xếp ở vị trí thứ ba và vừa trở thành ứng viên nổi bật của Oscar năm nay nhờ có tên ở 10 đề cử. Kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Sam Mendes đã bỏ túi thêm 27 triệu USD từ phòng vé nội địa, nâng tổng doanh thu trong nước lên mốc 81,6 triệu USD sau 4 tuần ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Trên bình diện quốc tế, 1917 đã tăng thêm 26 triệu USD vào cuối tuần này từ 37 thị trường, đưa doanh thu toàn cầu đạt 143,5 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

Vị trí thứ tư thuộc về Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp) với ước tính 12,57 triệu USD trong tuần thứ 6 trình làng. Tác phẩm của đạo diễn Jake Kasdan hiện đã sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 273,5 triệu USD. Tại cuộc đua phòng vé quốc tế, phần 2 của Trò chơi kỳ ảo vừa bổ sung 17 triệu USD, đưa doanh số toàn cầu ở mốc 709 triệu USD ẢNH: SONY

Từng thống trị phòng vé suốt nhiều tuần liền song Star Wars: The Rise of Skywalker giờ đây giảm nhiệt hơn hẳn các đối thủ khác tại phòng vé. Tác phẩm đứng cuối trong top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua với khoảng 10,6 triệu USD. Dẫu vậy, sau 5 tuần “chinh chiến” tại rạp nội địa, doanh thu trong nước của phần 9 Chiến tranh giữa các vì sao đã cán mốc 495 triệu USD, đưa bộ phim có tên trong danh sách 15 tác phẩm sở hữu doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Star Wars 9 cũng vừa có thêm 10,9 triệu USD từ phòng vé nước ngoài, nâng doanh thu toàn cầu lên mốc 1.026 tỉ USD. Như vậy, Star Wars: The Rise of Skywalker chính thức trở thành tác phẩm thứ 7 của Disney (có thời gian phát hành trong năm 2019) gia nhập câu lạc bộ tỉ đô ẢNH: DISNEY