Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Oscar 2020

24 năm kể từ khi để vuột tượng vàng Ocscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào tay Kevin Spacey, Brad Pitt cuối cùng cũng đem về giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với màn diễn xuất tuyệt vời trong Once Upon a Time in Hollywood. Đây được xem là một sự công nhận xứng đáng cho tài tử 56 tuổi sau hơn 30 năm bước chân vào con đường điện ảnh

Ảnh: Reuters