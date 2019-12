8. Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon (2017) Cảnh hôn của Park Hyung Sik (vai Ahn Min Hyuk) và Park Bo Young (vai Do Bong Soon) để lại ấn tượng vì khoảng cách chênh lệch chiều cao khá lớn giữa cả hai. Nữ diễn viên xinh đẹp cao 1m58, trong khi bạn diễn của cô cao đến 1m84 ẢNH: CẮT TỪ PHIM