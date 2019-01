Những phim đáng mong đợi nhất 2019

Danh sách phim đáng mong đợi dưới đây được trang IMDb bình chọn không chỉ có hãng DC mà còn có nhiều hãng phim lớn khác.

Glass (công chiếu 18.1)

Ảnh: Universal Pictures Glass của đạo diễn M. Night Shyamalan là phim kinh dị tâm lý được mong chờ trong 2019

Glass là phim do đạo diễn Ấn Độ M. Night Shyamalan "cầm trịch", đây là phần tiếp theo của phim kinh dị tâm lý Split chiếu năm 2017, đồng thời nội dung phim cũng liên quan đến tác phẩm trước đó của ông là Unbreakable (2000). Tác phẩm tập trung vào nhân vật Mr. Glass (Samuel L.Jackson), kẻ cực kỳ thông minh nắm giữ bí mật về những nhân vật sở hữu sức mạnh siêu nhiên là David Dunn (Bruce Willis) và Wendell Crumb (James McAvoy). Trung thành với dòng phim kinh dị tâm lý, phim Glass của M. Night Shyamalan khai thác những mặt tối bên trong của con người.

Captain Marvel (công chiếu 8.3)

Ảnh: Walt Disney Pictures Captain Marvel là phim về nữ siêu anh hùng đầu tiên của Marvel, bối cảnh có phần "hoài cổ" khi diễn ra trong thập niên 90

Phim do Anna Boden và Ryan Fleck đạo diễn, kể về nữ siêu anh hùng Carol Danvers, hay còn gọi là Captain Marvel, người sẽ cùng hợp lực với các siêu anh hùng trong nhóm Avengers để đánh bại Thanos. Phim không chỉ tiết lộ nguồn gốc sức mạnh khủng khiếp của Captain Marvel mà còn cho thấy cô là nhân vật đầy triển vọng của thế hệ siêu anh hùng tiếp theo của nhà Marvel. Trong phim, Brie Larson, nữ diễn viên từng thắng giải Oscar vào vai Carol Danvers, rũ bỏ hình ảnh vai nữ đời thường trong nhiều phim trước đó mà cô từng đóng. Diễn xuất của nữ diễn viên được mong đợi sẽ có nhiều đột phá trong tác phẩm dành cho cô lần này.

Dumbo (công chiếu 29.3)

Ảnh: Walt Disney Pictures Chú voi Dumbo sẽ trở lại trong phiên bản phim người đóng

Tác phẩm do Tim Burton đạo diễn, làm lại dựa trên bản phim cùng tên năm 1941 của đạo diễn Ben Sharpsteen, kể về hành trình tìm kiếm giá trị bản thân của chú voi con Dumbo. Tim Burton là đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood với nhiều dự án phim viễn tưởng, kỳ ảo, do đó Dumbo bản làm lại được mong đợi sẽ hay hơn bản gốc. Ngoài ra, dàn diễn viên tham gia vào dự án lần này cũng góp phần bảo chứng chất lượng tác phẩm: tài tử Colin Farrell, "Người Chim" Michael Keaton...

Avengers: Endgame (công chiếu 26.4)

Ảnh: Walt Disney Pictures Avengers: Endgame, một trong những phim được trông đợi nhất năm

Được đánh giá là bộ phim "nâng tầm dòng phim giải trí", Avengers: Infinity War của hai anh em đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo đã mang về cho nhà sản xuất trên 2 tỉ USD phòng vé toàn cầu, là phim có doanh thu cao nhất năm 2018. Do đó, phần tiếp theo là Avengers: Endgame gây một áp lực lớn cho các nhà làm phim là họ sẽ giải quyết cuộc chiến của các siêu anh hùng với Thanos như thế nào. Thậm chí có thắc mắc là anh em đạo diễn nhà Russo sẽ mang các siêu anh hùng đã biến mất sau cái búng tay của Thanos trong phần phim trước đó về ra sao.

Aladdin (công chiếu 24.5)

Ảnh: Walt Disney Pictures Aladdin được trao chuốt kỹ lưỡng hơn về mặt hình ảnh, kỹ xảo trong bản người đóng

Làm lại từ phiên bản hoạt hình năm 1992, do Guy Ritchie "cầm trịch" ghế đạo diễn, phim là câu chuyện vượt qua định kiến giai cấp, tình yêu và đi tìm giá trị sống của chàng trai Aladdin. Vào vai ông thần đèn vui tính là nam diễn viên Will Smith, người từng đóng trong sê-ri Men In Black. Ở bản phim cũ, vai ông thần đèn do nam diễn viên quá cố Robin Williams lồng tiếng rất xuất sắc, thậm chí được đánh giá là vượt cả chàng trai Aladdin khi ông xuất hiện. Một áp lực đè lên vai Will Smith khi đóng vai ông thần đèn là làm sao phải thật hay và có nhiều sáng tạo, vượt ra khỏi cái bóng của ông thần đèn trong bản phim cũ năm nào. Phía nhà sản xuất cho hay yếu tố âm nhạc trong phim được duy trì như bản trước đó.

Toy Story 4 (công chiếu 21.6)

Ảnh: Disney/Pixar Anh chàng cao bồi Woody năm nào tái xuất trong Toy Story 4

Phim do Josh Cooley đạo diễn, là phần thứ tư của một trong những thương hiệu hoạt hình nổi tiếng nhất của Pixar. Tiếp nối câu chuyện của phần phim trước đó, phần mới này kể về việc anh chàng cao bồi Woody (Tom Hanks lồng tiếng) cùng những người bạn quen thuộc của mình giúp Forky (Tony Hale lồng tiếng), có hình dáng kết hợp giữa muỗng và nĩa, tái hòa nhập với cộng đồng khi Forky nghi ngờ mình không phải là một món đồ chơi.

Spider-Man: Far From Home (công chiếu 5.7)

Ảnh: Walt Disney Pictures Thật mừng khi Người Nhện vẫn sống sót sau cái búng tay của Thanos, nhưng cái ác vẫn luôn chờ đợi anh đến dẹp loạn trong phần phim mới nhất

Tin vui cho người hâm mộ là Người Nhện Tom Holland vẫn sống sót sau trận chiến với Thanos. Và phần tiếp theo của Spider-Man: Homecoming (2017), do Jon Watts đạo diễn, bắt đầu với sự kiện Tom đi nghỉ hè cùng bạn bè ở châu Âu. Trong phần phim mới này, Người Nhện chiến đấu chống lại ác nhân Mysterio (do tài tử Jake Gyllenhaal thủ vai). Chủ tịch hãng Marvel Kevin Feige xác nhận rằng Spider-Man: Far From Home có những cảnh chiến đấu diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Ngoài ra, ông còn cho biết bộ phim được ghi hình ở thủ đô Luân Đôn và một số nơi khác ở Anh.

The Lion King (công chiếu 19.7)

Ảnh: Walt Disney Pictures Tan chảy với tạo hình dễ thương của chú sư tử Simba trong Vua sư tử bản làm lại

Ngồi vào chiếc ghế đạo diễn cho dự án The Lion King làm lại lần này là Jon Favreau, nhà làm phim độc lập, nhà sản xuất ở Hollywood. The Lion King là tác phẩm làm lại thứ hai của Jon Favreau (trước đó ông đạo diễn cho phim The Jungle Book ra mắt năm 2016). Với dự án mới nhất này, ông vẫn giữ lại nội dung mà bản phim năm 1994 thể hiện: khắc họa lại cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của dòng họ sư tử Mufasa, qua đó thể hiện nhiều tầng ý nghĩa nhân sinh trong thế giới loài vật cũng như con người. Nam diễn viên da màu Donald Glover, xuất hiện trong bom tấn Solo: A Star Wars Story sẽ lồng tiếng cho chàng sư tử Simba, người kế vị Mufasa; còn nữ ca sĩ Beyoncé sẽ lồng tiếng vai Nala, người yêu Simba; nam diễn viên da màu Chiwetel Ejiofor (đóng trong 12 Years a Slave) sẽ lồng tiếng vai Scar, người bác độc ác của Simba.

Joker (công chiếu 4.10)

Ảnh: Warner Bros. Pictures Joker là phim làm về quá khứ của gã hề cùng tên, kẻ thù của Người Dơi

Phim Joker là một trong những dự án được mong chờ của nhà DC, đạo diễn bởi Todd Phillips. Todd Phillips không có tham vọng biến tác phẩm thành bom tấn phòng vé, theo đó, với kinh phí sản xuất 55 triệu USD, Joker là phần phim nằm độc lập so với Vũ trụ điện ảnh DC. Lấy bối cảnh thập niên 80, tác phẩm kể về quá khứ của tên hề Joker, lúc này đang là một diễn viên hài tên là Arthur Fleck. Sau những lần trượt dài trong biến cố, Arthur Fleck lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, trở thành tên sát nhân khét tiếng. Hóa thân vào vai Joker là nam diễn viên tài năng Joaquin Phoenix.

Star Wars 9 (công chiếu 20.12)

Ảnh: Walt Disney Pictures Star Wars phần chín do J. J. Abrams chỉ đạo hứa hẹn sẽ oanh tạc phòng vé tháng cuối năm 2019

Người hâm mộ loạt phim chiến tranh, sử thi viễn tưởng Star Wars phải dài cổ chờ đợi phần chín do J. J. Abrams đạo diễn. Ông chính là người đứng sau phần thứ bảy, mang về cho "Nhà Chuột" trên 2 tỉ USD toàn cầu. Lấy bối cảnh một năm sau những gì diễn ra ở phần thứ tám, J. J. Abrams dẫn người xem theo chân cuộc chiến của quân kháng chiến chống lại Đế chế Thứ nhất để bảo vệ hòa bình của thiên hà. Nhưng mọi thứ giờ đây khó khăn hơn rất nhiều khi Jedi huyền thoại Luke Skywalker đã ra đi. Do đó, Rey, kẻ mang trong mình sức mạnh của Jedi sẽ cùng những thành viên còn lại của quân kháng chiến chống Đế chế Thứ nhất đến cùng. Song, một tin vừa vui vừa buồn cho người hâm mộ là nhà soạn nhạc phim huyền thoại John Williams tiếp tục soạn cho phần chín, nhưng ông chia sẻ rằng mình sẽ không soạn cho phần tiếp theo nữa.