Những phim dở tệ của thập niên 2010

Một trường hợp hi hữu trong danh sách của The Hollywood Reporter đó là trang này liệt kê ra những tác phẩm dở tệ trong sự nghiệp của nam diễn viên Adam Sandler. Những tác phẩm đó là Just go with it (2011), Jack and Jill (2011), That's my boy (2012), The Cobbler (2014) và Pixels (2015) lần lượt được chấm trên Rotten Tomatoes là 19%, 3%, 20%, 9% và 16%. Với những trường hợp như vậy, thật khó để nói lên được chính Adam Sandler đã khiến cho các tác phẩm bị "dội bom" hay tự bản thân bộ phim không hay, mà có lẽ là cả hai.