Những phim truyền hình Hàn Quốc đáng xem đầu năm 2021

Phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa Anh: The Penthouse: War in Life) là phim truyền hình thu hút nhiều sự chú ý nhất trên màn ảnh Hàn Quốc cuối năm 2020. Theo Nielsen Korea, tập cuối phần 1 của tác phẩm ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 28,8% và 31,1% khu vực Seoul. Qua đó, phim xô đổ mức rating mà Thế giới hôn nhân (The World of Married) đạt được trong tập cuối (28,4%).

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2 rất được mong chờ Ảnh: Soompi

Phần 1 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng Hera Palace. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng của họ.

Với nội dung kịch tính, bất ngờ, cùng dàn diễn viên hợp vai, có thực lực, phần 2 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (dự kiến lên sóng ngày 19.2) hứa hẹn tiếp tục "gây sốt" với khán giả.

She Would Never Know

She Would Never Know (ra mắt ngày 19.1) có nội dung dựa trên webtoon nổi tiếng năm 2017 mang tên Sunbae, Don’t Put On That Lipstick (tạm dịch: Tiền bối, đừng tô màu son đó). Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một tiền bối ấm áp, ngọt ngào và một hậu bối có tính cách mạnh mẽ, táo bạo tại công ty mỹ phẩm.

Won Jin Ah và Ro Woon (SF9) hợp tác trong She Would Never Know Ảnh: Soompi

Trong tác phẩm, Won Jin Ah đảm nhận vai Yoon Song Ah, nhân viên tiếp thị thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp, luôn mơ ước có thương hiệu kinh doanh của riêng mình. Ro Woon (SF9) vào vai Chae Hyun Seung, nhân viên tiếp thị đẹp trai và thẳng thắn.

She Would Never Know nhận nhiều trông đợi từ khán giả vì đánh dấu sự trở lại của Ro Woon trên màn ảnh nhỏ sau vai diễn Haru trong bộ phim truyền hình thanh xuân ăn khách Extraordinary You (Tình yêu khác thường).

Beyond Evil

Beyond Evil xoay quanh hai thám tử Lee Dong Sik (Shin Ha Kyun) và Han Joo Won (Yeo Jin Goo) có hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng hợp tác để làm sáng tỏ danh tính kẻ sát nhân. Phim mô phỏng những vụ án giết người rung chuyển thế giới cách đây 20 năm, mang bầu không khí ly kỳ, rùng rợn như trong Memories of Murder và True Detective. Hành trình khám phá những bí mật khiến họ bị cuốn vào một trò chơi trí óc quái đản, tràn đầy sự đen tối và nỗi sợ hãi.

Beyond Evil sở hữu nội dung kịch tính, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến bầu không khí ly kỳ trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đầu năm 2021 Ảnh: Soompi

Phim có sự tham gia của diễn viên gội cạo Shin Ha Kyun, được khán giả Việt Nam biết đến qua tác phẩm Sympathy for Mr. Vengeance. Vai nam chính còn lại thuộc về Yeo Jin Goo, người được chú ý gần đây khi tham gia phim truyền hình ăn khách Hotel del Luna , đóng cặp cùng IU. Beyond Evil dự kiến lên sóng ngày 19.2 trên JBTC.

Vincenzo

Trong Vincenzo, tài tử nổi tiếng Song Joong Ki thủ vai chính. Anh hóa thân thành Vincenzo Casano, một luật sư của mafia Italy chạy trốn đến Hàn Quốc sau một cuộc chiến giữa các băng đảng. Khi trở lại quê hương, anh tình cờ gặp Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) và nhanh chóng yêu cô. Mối tình chớm nở giữa lúc hai người đang theo đuổi công lý khiến họ phải đối mặt nhiều thách thức khó khăn.

Vincenzo đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ Ảnh: Soompi

Trang Soompi dẫn lại chia sẻ của Song Joong Ki về phim truyền hình mới tham gia: “Tôi cảm thấy hồi hộp sau lần đầu tiên xem kịch bản. Đó không phải là một câu chuyện có thể đoán trước việc cái thiện vượt qua cái ác. Cách thức nhân vật trừng trị cái ác trong phim đem lại cảm giác rất mới mẻ. Tôi nghĩ người xem sẽ hồi hộp và xúc động như mình”. Vincenzo dự kiến ra mắt khán giả xứ kim chi vào ngày 20.2 trên tvN.