Những sao ngoại 'bể kèo', sự kiện bị 'ném đá' tại Việt Nam năm 2019

Năm 2019, Nine Naphat và Tor Thanapob quyết định tổ chức họp fan ở TP.HCM lần lượt vào tháng 7 và 10. Ngay khi tin tức mới công bố, khán giả Việt Nam vô cùng mong ngóng bởi hai nam diễn viên đình đám của nền phim ảnh Thái Lan đều tạo nên cơn sốt lớn với các tác phẩm ăn khách trong năm nay. Trên màn ảnh rộng, Friendzone (tựa Việt: Yêu nhầm bạn thân) do Nine Naphat đóng vai chính được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt. Trong khi đó, Tor Thanapob cùng bộ phim truyền hình Con tim sắt đá thu hút rất nhiều người xem Việt.