Những sao Việt đánh mất danh tiếng vì máu đỏ đen

Công an TP.HCM vừa khởi tố và bắt giam nghệ sĩ Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc. Thông tin trên không khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi trước đó, nam danh hài sinh năm 1963 từng nhiều lần dính đến cờ bạc và sự việc lần này chỉ như “ngựa quen đường cũ”.

Trong quá khứ, Hồng Tơ từng đam mê bài bạc, cá độ đến mức không thể dứt ra. Những năm tháng mải mê “đốt” tiền vào trò may rủi từng được nghệ sĩ này kể lại trong chương trình Sau ánh hào quang phát sóng hồi tháng 12.2017. “Có đêm tôi đánh 11 trận banh, mỗi trận là 50 triệu. Sáng dậy tôi mua báo để xem kết quả thì những trận tôi bắt hoàn toàn thua. 11 trận tôi thua 9, huề 1 và chỉ thắng 1”, Hồng Tơ cho biết. Cây hài đình đám một thời cũng tiết lộ số tiền lớn nhất trong một trận ông từng thua lên đến 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng). Cũng vì những lần vung tay không suy nghĩ, Hồng Tơ đã lâm vào tình cảnh nợ nần ngập đầu khiến nghệ sĩ phải ''mất tích'' khỏi làng giải trí trong suốt gần 10 năm.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Từng sở hữu cát-sê cao nhất nhì làng hài phía nam, thế nhưng, sự nghiệp của Hồng Tơ liên tục bị gián đoạn bởi tật cờ bạc

Sau những chuỗi ngày đen tối kể trên, chính Hồng Tơ cũng phải ngậm ngùi thừa nhận rằng mỗi lần nhắc đến cờ bạc là thấy rùng mình. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ bắt đầu trở lại làng giải trí khi đã ngấp nghé tuổi 60. Trong khi người hâm mộ chưa kịp vui mừng vì nỗ lực làm lại cuộc đời của cây hài tai tiếng thì ông lại lần nữa khiến khán giả thất vọng bởi vẫn không dứt được máu cờ bạc.

Bên cạnh vụ tai tiếng liên quan đến bài bạc của Hồng Tơ, làng giải trí Việt cũng từng chứng kiến nhiều vụ việc tương tự.

Thương Tín

Tháng 10.2017, Thương Tín gây sốc dư luận khi bị phát hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê do nam diễn viên làm chủ. Tại thời điểm công an ập đến kiểm tra quán, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bài. Trong đó, chính Thương Tín là người cung cấp bài, chén đổ xí ngầu cùng các đồng xu tượng trưng cho số tiền đặt phỉnh.

ẢNH: TL Thương Tín là một trong những gương mặt diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt. Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ sinh năm 1956 đã góp mặt trong gần 200 bộ phim. Nam diễn viên gốc Phan Rang từng được yêu mến qua các bộ tác phẩm như: Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Bài ca không quên, Ngũ quái sài Gòn, Đoạt hồn…

Ngày 26.10.2017, Công an quận Gò Vấp đã quyết định khởi tố diễn viên phim Đoạt hồn cùng 4 bị can liên quan đến vụ việc. Trong khi nghệ sĩ 63 tuổi được tại ngoại, hai trong số 4 bị can của vụ án đã bị bắt giam 2 tháng vì từng có tiền án tiền sự. Vụ việc trên khiến hình ảnh của Thương Tín bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trước đó sao phim Biệt động Sài Gòn từng tạo được thiện cảm với công chúng nhờ sự biến hóa đa dạng, diễn xuất thực lực trên màn ảnh. Hiện nghệ sĩ sinh năm 1956 có cuộc sống khá bình yên, giản dị bên cạnh con gái nhỏ.

NSƯT Kim Tử Long

Là một trong số những tên tuổi kỳ cựu của làng cải lương Việt Nam, NSƯT Kim Tử Long cũng từng gặp rắc rối vì trót bị cuốn vào sự mê hoặc của thú chơi đen đỏ. Tháng 6.2013, nghệ sĩ sinh năm 1966 có tham gia biểu diễn tại một đám cưới ở Vĩnh Long. Trong khi cuộc vui vừa tàn, Kim Tử Long cùng nhiều người khác vây quanh sòng bạc trước nhà gia chủ. Rạng sáng, công an bất ngờ xuất hiện, bắt quả tang đưa về đồn 27 đối tượng trong đó có NSƯT Kim Tử Long và hai nữ nghệ sĩ khác ở Cần Thơ. Tại thời điểm bị cơ quan điều tra phát hiện, ngôi sao cải lương kỳ cựu bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng và túi xách riêng có 257 triệu đồng.

ẢNH: TL NSƯT Kim Tử Long từng thừa nhận cờ bạc là một trong những cú sốc lớn nhất trong cuộc đời nam nghệ sĩ

Tuy nhiên, theo lời kể của nam nghệ sĩ, ông chỉ góp vui 3 ván và cược không quá 500.000 đồng. Số tiền lớn mà Kim Tử Long giữ bên mình được chính chủ xác nhận là tiền mua nhà. Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo hồi năm 2017, ngôi sao đình đám của vở diễn Phụng Nghi Đình thừa nhận rằng đánh bạc là một trong hai cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Đáp lại thông tin nhiều khán giả thường gặp Kim Tử Long ở song bài Campuchia, nghệ sĩ gạo cội cho biết đó chỉ là một hình thức giải trí đơn thuần chứ không hề phạm pháp.

Siu Black

Năm 2013 được xem là một năm đen tối nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của “họa mi núi rừng Tây nguyên” khi nữ ca sĩ vướng vào lùm xùm kinh doanh thua lỗ, đánh bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ Phương Thanh - chị em thân thiết của Siu Black cho biết tại thời điểm xảy ra chuyện, giọng ca Ly cà phê Ban Mê đối mặt với rất nhiều áp lực từ công việc kinh doanh đến gia đình khiến sức khỏe giảm sút, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là lý do nữ ca sĩ gốc Kon Tum tìm đến niềm vui trên sới bạc để khuây khỏa.

ẢNH: TL Siu Black lao đao suốt thời gian dài vì dính đến bài bạc cộng thêm công việc kinh doanh thua lỗ

Phương Thanh cũng thừa nhận bản thân từng chứng kiến Siu Black đánh bài và nhiều lần khuyên nhủ đàn chị rời xa thú vui may rủi này, tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không được cải thiện. Tại thời điểm nổ ra bê bối vỡ nợ, nhiều người đồn đoán rằng chính con đường cờ bạc đã khiến nghệ sĩ 51 tuổi sa vào đường cùng. Cũng kể từ sau sóng gió cách đây 6 năm, Siu Black mất hút khỏi giới giải trí khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì làng nhạc thiếu vắng một giọng ca đầy nội lực và máu lửa. Trong những năm qua, nghệ sĩ gốc Tây nguyên hiếm khi xuất hiện trên truyền hình để tập trung chữa bệnh.