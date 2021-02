Những 'siêu phẩm' Hàn Quốc đáng xem trong tháng 2

Điện ảnh Hàn Quốc khởi đầu khá chậm trong năm mới sau loạt phim đình đám của năm 2020. Tuy nhiên, trong tháng 2, nhiều siêu phẩm của xứ kim chi trình làng trực tuyến được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang với câu chuyện bí ẩn - kỳ ảo đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki trong vai luật sư cho băng nhóm tội phạm Ý, hay câu chuyện tình đầy cảm động của cặp đôi do Choi Kang Hee và Kim Young Kwang thủ vai.

Sisyphus: The Myth

Loạt phim khoa học viễn tưởng này có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Cho Seung Woo và Park Shin Hye. Ngoài sự góp mặt của hai ngôi sao điện ảnh đảm nhiệm vai chính, phim có nội dung khá kịch tính.

Sisyphus: The Myth là phim thể loại khoa học viễn tưởng đình đám của Hàn Quốc được chiếu trực tuyến trong tháng 2

Bộ phim kể về quá trình chàng kĩ sư thiên tài Han Tae Sul (Cho Seung-woo) truy tìm sự thật về những thực thể đang cùng chung sống với con người. Kề vai sát cánh cùng chàng kĩ sư chính là Gang Seo Hae (Park Shin Hye), chiến đấu với những kẻ đang che giấu đi thân phận thật sự để giữ an toàn cho Han Tae Sul - chìa khóa giải cứu thế giới . Sisyphus: The Myth là những thước phim hành động vô cùng giật gân và lôi cuốn, hai nhân vật chính cùng nhau chống lại kẻ thù và cứu lấy Trái đất

Vincenzo

Vincenzo là bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Song Joong Ki, Jeon Yeo Been, Ok Tace Yeon, Kwak Dong Yeon. Song Joong Ki vào vai Vincenzo Cassano, vị luật sư danh tiếng cho một băng đảng mafia Ý. Trên hành trình rời nước Ý tới Hàn Quốc, Vincenzo vô tình gặp được luật sư Hong Cha Yeong (Jeon Yeo Been). Họ cùng nhau quyết tâm “lấy độc trị độc”, lật đổ những kẻ thù thật sự để bảo vệ công lý. Bộ phim khiến người xem mãn nhãn với thế giới luật pháp và thế giới tội phạm, khắc họa hình ảnh người anh hùng “bóng đêm” theo đuổi chân lý.

Hello, Me! Bộ phim Hello, Me! thuộc thể loại hài, tình cảm. Choi Kang Hee đảm nhiệm vai chính Ban Ha Ni, người phụ nữ 37 tuổi đang trải qua nhiều khủng hoảng trong cuộc sống.

Hello, Me! xoay quanh quá trình chữa lành, trưởng thành và các cung bậc cảm xúc của tình yêu Ảnh: Netflix

Ban Ha Ni gặp lại bản thân năm 17 tuổi đầy nhiệt huyết (Lee Re), thời điểm cô chưa hề sợ hãi điều gì. Bộ phim Hàn Quốc này xoay quanh quá trình chữa lành, trưởng thành và các cung bậc cảm xúc của tình yêu. Ngoài ra còn có những cảnh phim hài hước và lãng mạn giữa Ban Ha Ni và chàng điển trai giàu có, vô tư Han Yu Hyeon (Kim Young Kwang).