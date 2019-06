Những vụ ngoại tình khiến làng giải trí Trung Quốc chấn động

La Chí Tường và Vu Đại Mộng

Thời gian gần đây, thông tin “Lương Sơn Bá” La Chí Tường ngoại tình với diễn viên hạng ba Vu Đại Mộng khiến làng giải trí Đài Loan chấn động. Vu Đại Mộng thừa nhận bản thân từng hẹn hò với La Chí Tường khi anh đang yêu Chu Dương Thanh. Trong nội dung tin nhắn với bạn bè, nữ diễn viên trẻ này còn tiết lộ ý định trả thù người tình bằng cách gài bẫy để phóng viên chụp ảnh thân mật giữa hai người, sau đó, dùng những tấm ảnh này để ép Chu Dương Thanh nhường lại La Chí Tường.

Sau khi sự việc bị phanh phui, nhiều người hâm mộ La Chí Tường đã chỉ trích nữ diễn viên trẻ này. Họ cho rằng Vu Đại Mộng muốn trở lại làng giải trí nên dùng La Chí Tường để làm “bàn đạp” tiến thân. Về phía La Chí Tường, công ty quản lý của anh chỉ trả lời rằng: “Họ thật sự có quen biết nhau nhưng đã không liên lạc một thời gian dài”. Câu trả lời không rõ ràng khiến cho nhiều người hoài nghi về sự minh bạch của mối quan hệ này. Trước thông tin ngoại tình của bạn trai, Chu Dương Thanh, vẫn tiếp tục công việc quản lý nhà hàng tại Đài Loan và tỏ ra không quan tâm.

La Chí Tường được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Bên cạnh đó, anh còn là một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan và được mệnh danh là Aisa’s Dancing King của làng giải trí châu Á.

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An

Ảnh: Chụp màn hình Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh nhận nhiều chỉ trích từ dư luận Chồng của diva Trịnh Tú Văn đã có những hành động thân mật với Á hậu Hồng Kông Huỳnh Tâm Dĩnh trên xe taxi. Trong đoạn video cho thấy Huỳnh Tâm Dĩnh là người chủ động nắm tay Hứa Chí An. Thậm chí, Á hậu Hồng Kông còn ôm hôn chồng của Trịnh Tú Văn một cách thoải mái. Sự kiện này khiến cho Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An nhận hàng loạt chỉ trích từ khán giả.

Hứa Chí An đã lập tức mở họp báo xin lỗi vợ và người hâm mộ, nam ca sĩ cho biết: “Tôi đã làm một điều không thể tha thứ được, tôi là một người tồi tệ. Hôm đó tôi đã uống rất nhiều rượu nhưng đó không phải là lý do để tôi phạm sai lầm, tôi thật sự không dám đối mặt với bản thân. Sau khi tôi đọc những bài báo về hành động của mình, tôi cảm thấy rất xấu hổ và đáng sợ”. Gần đây, Hứa Chí An cũng lên tiếng xin lỗi nhóm nhạc của anh vì những bê bối cá nhân đồng thời Trịnh Tú Văn cũng tha thứ cho những sai lầm của chồng.

Bê bối ngoại tình đã khiến cho sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh đóng băng. Đài TVB đã quyết định chấm dứt hợp đồng và cắt vai của Á hậu Hồng Kông trong các bộ phim truyền hình mà cô đang tham gia. Bên cạnh đó, Huỳnh Tâm Dĩnh gửi lời xin lỗi đến bạn trai Mã Quốc Minh và quyết định rời khỏi Hồng Kông trong một thời gian để lấy lại tinh thần sau scandal ngoại tình.

Trương Đan Phong và quản lý của Hồng Hân

Đây là một trong những scandal ngoại tình làm chấn động làng giải trí Hoa Ngữ. Trương Đan Phong được cho là đã có những hành động thân mật với quản lý của vợ, thậm chí, cặp đôi này còn vào khách sạn cùng nhau. Giữa “tâm bão” của scandal, Trương Đan Phong vẫn lên tiếng bênh vực người tình, điều này khiến cho công chúng càng chỉ trích mạnh mẽ.

Ảnh: Chụp màn hình Hồng Hân vẫn bênh vực Trương Đan Phong dù chồng ngoại tình với quản lý

Tuy nhiên, nữ diễn viên Hồng Hân đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình của chồng và quản lý. Đồng thời, người hâm mộ cũng từng bắt gặp hai vợ chồng nữ diễn viên này tình cảm dạo phố cùng con gái. Sau những bế bối tình cảm, hình ảnh của Trương Đan Phong đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

Diêu Tử Linh và chồng của bạn thân

Tờ Apple Daily đã công bố những hình ảnh “giường chiếu” của nữ diễn viên Diêu Tử Linh và Raymond. Được biết, khoảnh khắc này được ghi lại trong chuyến công tác của nữ diễn viên TVB tại Thái Lan. Ngay sau đó, Diêu Tử Linh đã có những phản hồi với truyền thông, nữ diễn viên cho biết: “Raymond và Sakira đã chia tay được hai năm. Tôi và Raymond yêu nhau thật lòng, tôi chỉ mong muốn có được tình yêu bình thường như mọi người”. Bên cạnh đó, nữ diễn viên TVB cũng tỏ ra ngạc nhiên khi những tấm ảnh này bị lộ ra bên ngoài. Đồng thời, Diêu Tử Linh cho biết bản thân chỉ muốn tập trung vào công việc đóng phim và không hề lo lắng trước những rắc rối này. Mặc dù nữ diễn viên TVB đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ này nhưng nhiều khán giả vẫn cho rằng hành động của Diêu Tử Linh là không phù hợp và họ yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí.

Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh thân mật của Diêu Tử Linh và chồng của bạn thân

Diêu Tử Linh được đài TVB nhiệt tình lăng-xê để trở thành ngôi sao sau nhiều năm đóng vai phụ. Cô từng tham gia các phim truyền hình ăn khách như Sóng gió khách sạn, Công chúa giá đáo, Cộng sự, Nối nghiệp... Trước đó, nữ diễn viên này đã hẹn hò với doanh nhân giàu có Trịnh Tử Ban nhưng họ đã chia tay vào tháng 3.2018.

Lưu Khải Uy và Vương Âu

Năm 2016, Phong Hành đã tung ra hàng loạt bằng chứng tài tử Lưu Khải Uy ngoại tình với Vương Âu trong thời gian đóng phim. Chồng cũ của Dương Mịch đã ở phòng riêng của Vương Âu suốt 4 giờ đồng hồ và đèn phòng tắt khi nam diễn viên rời đi. Lưu Khải Uy từng giải thích rằng anh đến phòng của nữ diễn viên trẻ để tập kịch bản nhưng khán giả lại cho rằng nam tài tử đang ngụy biện cho hành động sai trái của bản thân.

Ảnh: chụp màn hình Lưu Khải Uy đánh mất hình tượng trong mắt của người hâm mộ sau scandal ngoại tình

Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã chính thức ly hôn vào đầu năm nay. Tại thời điểm đó, Vương Âu được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt tình cảm của “cặp đôi vàng” này. Hiện tại, sự nghiệp của Dương Mịch đang phát triển mạnh mẽ trong khi Lưu Khải Uy vẫn chưa tìm lại được hào quang sau scandal ngoại tình.

Lý Tiểu Lộ và PGone

Năm 2018, Lý Tiểu Lộ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi truyền thông Hoa ngữ tung ra những bằng chứng Lý Tiểu Lộ đã qua đêm tại nhà của chàng rapper PGone. Mặc dù cả Lý Tiểu Lộ, PGone và Giả Nãi Lượng đã lên tiếng thanh minh nhưng vẫn không tránh khỏi sự chỉ trích gay gắt của công chúng. Trước sự phản ứng của dư luận, PGone đã rơi vào trạng thái trầm cảm đồng thời xóa hết những hình ảnh liên quan đến Lý Tiểu Lộ. Trong khi đó, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn xuất hiện cùng nhau trong một chương trình chào mừng năm mới và giữ im lặng về tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, cặp đôi này được cho đã “đường ai nấy đi” vì họ không còn xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây.

Ảnh: chụp màn hình Lý Tiểu Lộ lén lút ngoại tình với chàng rapper kém tuổi khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ

Cặp đôi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ được xem là một gia đình mẫu mực trong làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai hiếm khi vướng vào những chuyện thi phi và luôn giữ gìn hình ảnh gia đình hạnh phúc. Hơn thế nữa, PGone còn có quan hệ thân thiết với cặp đôi này nên sandal này đã khiến công chúng bất ngờ.