Nick Út bị tấn công sau khi nhận Huân chương Nghệ thuật từ Tổng thống Donald Trump?

Chiều 15.1 (giờ Việt Nam) cựu phóng viên ảnh Mỹ gốc Việt Nick Út, nổi tiếng với bức ảnh Em bé Napalm viết trên Facebook cá nhân bị kẻ lạ mặt tấn công ngay sau khi ông nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Ông viết: "Hôm qua là một ngày tuyệt vời tại Nhà Trắng để nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Hôm nay tôi và hai người bạn đi ăn tối bên ngoài Nhà Trắng. Chúng tôi bất ngờ bị một thanh niên nghiện ma túy tấn công. Hắn đã hạ gục tôi và làm tôi bị thương ở sườn, lưng và chân trái - đúng cái chân vẫn còn mảnh kim loại đạn cối trong chiến tranh ghim vào. Chiếc máy ảnh Leica của tôi nữa cũng bị hỏng. Bạn Mark Edward Harris đã tung vài thế võ để bảo vệ tôi. Mật vụ nhanh chóng đến hỗ trợ tôi".

Bức ảnh Nick Út đăng trên Facebook cá nhân thông báo ông bị kẻ lạ mặt tấn công ẢNH: FB NHÂN VẬT

Bức ảnh Em bé Napalm chụp bé gái Kim Phúc 9 tuổi, trần truồng bỏ chạy với gương mặt đầy hoảng sợ cùng những đứa trẻ khác sau trận bom Napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Bức ảnh do Nick Út chụp ngày 8.6.1972, khi đang là phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP. Nick Út sinh ngày 29.3.1951, tên khai sinh là Huỳnh Công Út, quê quán tại tỉnh Long An. Ông bắt đầu làm phóng viên ảnh đại diện cho hãng thông tấn AP tại Việt Nam vào những năm 1960. Anh trai của Nick Út cũng từng là phóng viên chiến trường của AP nhưng mất sớm trong lúc tác nghiệp. Nick Út về hưu vào cuối tháng 3.2017. Bức ảnh Em bé Napalm đã mang lại cho ông giải Pulitzer, được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn.