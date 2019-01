Ninh Dương Lan Ngọc mong khán giả sẽ mở lòng với ‘She was pretty’ bản Việt

Mối tình đầu của tôi là bộ phim truyền hình dựa theo câu chuyện gốc của tác phẩm She was pretty (2015) từng rất thành công của Hàn Quốc. Ở phiên bản gốc, diễn xuất của bộ đôi Hwang Jung Eum và Park Seo Joon từng được khen ngợi hết lời và tạo được hiệu ứng tốt. Ở bản Việt sắp trình diện khán giả màn ảnh nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai nữ chính An Chi, một cô gái có ngoại hình không ưa nhìn và vật lộn với hành trình khẳng định sự tồn tại của mình trước người bạn trai thuở nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết vai diễn An Chi là một nhân vật đáng yêu, trong sáng và chân thành. Chính nhân vật này khiến Ms. Q quyền lực của Gái già lắm chiêu 2 như trở về tuổi thơ. Suốt 5 tháng sống cùng nhân vật, người đẹp đã có những trải nghiệm diễn xuất mới lạ, thú vị khác nhiều so với những nhân vật mình từng hóa thân.

ẢNH: ZEE Trái với hình ảnh gợi cảm, xinh đẹp và sành điệu ngoài đời, vai diễn tái xuất màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên lại là một cô gái xấu xí và tự ti

Việc làm lại từ một phiên bản đã được khán giả mê phim Hàn yêu mến, lại vào vai nữ chính từng được Hwang Jung Eum thể hiện khá tốt, việc nhân vật An Chi và bộ phim bị đặt lên bàn cân để so sánh với bản gốc là điều khó tránh khỏi. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hai năm trước, khi nhận lời đóng Mối tình đầu của tôi, nữ diễn viên từng đoạt giải Cánh diều vàng đã rất lo lắng vì điều đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi tác phẩm sắp được giới thiệu đến khán giả, cảm giác lo lắng ấy nhường chỗ cho sự tò mò và háo hức.

“Hiện tôi đang háo hức lắng nghe ý kiến từ khán giả bởi sự đầu tư của phim Việt là để người Việt mình tự hào. Tôi hi vọng mọi người sẽ đón nhận nỗ lực của đoàn làm phim. Vẫn biết sẽ có nhiều áp lực nhưng dự án remake sẽ giúp chúng ta học hỏi được nhiều hơn để từ đó hoàn thiện mình hơn”, diễn viên phim Cánh đồng bất tận thổ lộ. Ninh Dương Lan Ngọc cũng cho biết không chỉ một mình cô mà cả dàn diễn viên đều đặt nhiều tâm huyết vào dự án này. Người đẹp không dám kỳ vọng trước điều gì mà sẽ chờ đợi những phản hồi từ khán giả sau khi phim phát sóng.

ẢNH: ĐPCC Ninh Dương Lan Ngọc bên cạnh Chi Pu, Bình An và B Trần trong She was pretty bản Việt

Mối tình đầu của tôi là dự án truyền hình hiếm hoi mà Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong một vài năm trở lại đây. Trước bản remake của She was pretty, Lan Ngọc từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Lụa trong phim Vừa đi vừa khóc (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đóng cùng Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Nhã Phương… Ở mảng điện ảnh, sau khi vừa gây sốt với Gái già lắm chiêu 2, người đẹp sẽ tái ngộ màn ảnh rộng với tác phẩm Cua lại vợ bầu phát hành vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.