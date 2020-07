Nở rộ rạp phim ngoài trời phục vụ khán giả mùa hè

Vào những ngày hè oi bức, rạp phim ngoài trời được nhiều người dân Ý ưa chuộng. Theo trang tin The Local (Đức), trong tầm tháng 7-8 mỗi năm, nhiều buổi chiếu phim ngoài trời vào các tối cố định xuất hiện ở khắp nơi trên nước Ý, từ các thành phố lớn đến các thị trấn bên bờ biển. Có thể kể đến như liên hoan phim Isola del Cinema ở Villa Borghese - một trong những công viên đẹp nhất ở thủ đô Rome, liên hoan phim La Guarimba ở thị trấn Amantea thuộc tỉnh Cosenza, rạp chiếu phim Bianchini trên sân thượng của khu mua sắm nổi tiếng Galleria Vittorio Emanuele của thành phố Milan, rạp chiếu phim ngoài trời tại quảng trường Maggiore của thành phố Bologna…

Thông thường, người dân Milan được xem 10 bộ phim miễn phí trong suốt mùa hè. Năm nay, họ chỉ có thể xem 4 bộ phim do các “ông lớn” của Mỹ gồm Universal, Warner Bros., Disney, 20th Century Fox và công ty sản xuất phim RAI Cinema của Ý từ chối đề nghị cung cấp một số bộ phim cho tổ chức của ông Luca Sansone. Tờ The New York Times dẫn lời ông Luca Sansone cho hay: “Các nhà phân phối nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi chiếu phim miễn phí, họ không thể cung cấp phim cho chúng tôi”. Các chuyên gia trong ngành công nghiệp phim nhận định đại dịch Covid-19 giáng một đòn mạnh đe dọa cho sự tồn tại của ngành công nghiệp phim ảnh Ý, và việc cho xem phim miễn phí có thể sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Ông Mario Lorini, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ điện ảnh quốc gia Ý (ANEC), than thở: “Chúng tôi đã mất hơn 30 triệu vé, chưa kể các khoản khác”.