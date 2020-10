'No Time To Die' sẽ được bán cho các dịch vụ trực tuyến với giá 600 triệu USD?

Theo Variety ngày 25.10, hai “ông lớn” Apple, Netflix và các dịch vụ trực tuyến khác đang trong quá trình xem xét khả năng mua lại bộ phim No Time To Die có Daniel Craig đóng chính. Việc phát hành bom tấn này đã bị trì hoãn nhiều lần. Từ lịch công chiếu ban đầu vào tháng 4 năm nay, hiện tại phim bị lùi kế hoạch ra mắt sang năm 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Variety dẫn thông tin cho biết MGM - hãng phim sản xuất No Time To Die, đã “bốc hơi” từ 30 - 50 triệu USD do sự chậm trễ phát hành bom tấn. Trong khi đó, các hãng phim khác, điển hình như Paramount và Sony, đã thu về hàng chục triệu USD bằng cách bán những bộ phim đáng chú ý như Greyhound, Coming 2 America và Without Remorse cho dịch vụ phát trực tuyến trong bối cảnh hoạt động giải trí gặp khó khăn.