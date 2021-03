'Nomadland' và 'The Crown' lên ngôi tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2021

Kết quả giải Quả cầu vàng 2021 Mảng điện ảnh Phim truyện xuất sắc - Thể loại chính kịch: Nomadland Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Borat Subsequent Moviefilm Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch: Chadwick Boseman phim Ma Rainey’s Black Bottom Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch: Andra Day phim The United States vs. Billie Holiday Nam diễn viên chính xuất sắc – Thể loại hài/ca vũ nhạc: Sacha Baron Cohen phim Borat Subsequent Moviefilm Nữ diễn viên chính xuất sắc – Thể loại hài/ca vũ nhạc: Rosamund Pike phim I Care a Lot Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jodie Foster trong The Mauritanian Đạo diễn xuất sắc: Chloé Zhao phim Nomadland Mảng truyền hình Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại chính kịch: The Crown Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Schitt’s Creek Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch: Josh O’Connor phim The Crown Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Jason Sudeikis phim Ted Lasso Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch: Emma Corrin trong The Crown