'Nomadland' và 'The Crown' tiếp tục thắng giải Critics' Choice Awards

Ở lĩnh vực điện ảnh , Nomadland đã vượt qua hàng loạt bộ phim Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Minari, News of the World, One Night in Miami, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7 nhận giải cao nhất. Chloé Zhao nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất qua phim này. Ngôi sao quá cố Chadwick Boseman nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim Ma Rainey's Black Bottom). Carey Mulligan nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Promising Young Woman). Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) và Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm).