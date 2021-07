Noo Phước Thịnh khen Liz Kim Cương 'tự tỏa sáng' ở 'Sàn đấu vũ đạo'

Tập 5 Sàn đấu vũ đạo vừa lên sóng mang đến cho khán giả những màn vũ đạo đầy hấp dẫn trên nền loạt hit K-pop. Đây là tập đấu của bảng B, được đánh giá là bảng mạnh với toàn kỳ phùng địch thủ. Nếu theo dõi chương trình dành cho các nghệ sĩ trẻ có tài năng về vũ đạo này, sẽ thấy mỗi tuần thi của Liz Kim Cương - Lit Nguyễn luôn được trông đợi vì đây là đội thi xuyên suốt chương trình xây dựng phần thi vũ đạo của mình bằng những câu chuyện nối tiếp nhau.

Trong tập 5, team Liz Kim Cương tiếp tục mang đến một màn biểu diễn đầu gay cấn và thú vị. Với câu chuyện kịch tính - sau khi đánh cắp số kim cương, phải chịu cảnh bị truy nã và cuối cùng bị bắt nhốt, Liz Kim Cương đã sử dụng 3 ca khúc hit của nhóm nhạc nữ đình đám ở làng giải trí Hàn Quốc - BlackPink: How you like that - Ddu Du Ddu Du - Kill this love để giành lại ngôi vương.