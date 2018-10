Noo Phước Thịnh: 'Mọi thứ kiện tụng về bản quyền vẫn đang xử lý ngoài tòa'

Chiều 19.10, Noo Phước Thịnh lần đầu xuất hiện công khai trước báo giới sau scandal vi phạm bản quyền âm nhạc. Với kiểu đầu đinh gọn gàng, nam tính và còn để râu, nam ca sĩ gây bất ngờ với hình tượng hoàn toàn mới. Tại chương trình, anh đã giải đáp các thắc mắc từ truyền thông về những lùm xùm xoay quanh bản thân thời gian gần đây.

Noo Phước Thịnh xuất hiện lạ lẫm sau khi tự cắt tóc, để râu



Như thông tin đã đưa trước đó, hồi đầu tháng 10 năm nay, nhạc sĩ Zack Hemsey đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP.HCM kiện Noo Phước Thịnh vi phạm bản quyền. Zack Hemsey đã yêu cầu giọng ca sinh năm 1988 bồi thường đến 850 triệu đồng bởi một phần ca khúc The way do mình sáng tác bị lấy làm nhạc nền cho phân cảnh từ khoảng phút 6:05 đến 7:30 MV Chạm khẽ tim anh một chút mà không có sự cho phép của nhạc sĩ này. Nhà làm nhạc người Mỹ cũng yêu cầu Noo Phước Thịnh xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Lúc bấy giờ, đại diện của Noo Phước Thịnh chỉ cho biết tất cả vấn đề liên quan đến vụ kiện đã được nam ca sĩ giao cho phía luật sư xử lý nên không thể chia sẻ thêm.

ẢNH: NVCC Noo Phước Thịnh cho hay vẫn đang giải quyết vụ kiện bản quyền ngoài tòa

Và đến chiều 19.10, chủ nhân hit Đến với nhau là sai không ngần ngại tiết lộ quá trình giải quyết vụ việc. Anh kể: "Tất cả mọi thứ vẫn còn đang được xử lý ở ngoài tòa. Tôi không trốn tránh về vấn đề này, cũng không muốn tránh né về nó. Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm".

Noo Phước Thịnh bổ sung: “Vụ kiện làm tôi mệt mỏi trong khoảng thời gian qua. Thật sự thì tôi cũng đã xác định một điều là năm nay không phải năm tốt của mình. Tôi hiện đang rất khó khăn để vượt qua từng giai đoạn, nên chuyện này đến cũng chỉ là áp lực và thêm sức nặng lên cho tôi thôi. Lúc bị kiện tôi chỉ muốn thoát khỏi thế giới này, không muốn đối diện bất cứ cái gì nữa”.

Trước thắc mắc vì sao không cố gắng dàn xếp với Zack Hemsey để tránh đưa nhau ra tòa, nam nghệ sĩ đáp: “Tôi đã cố gắng giải quyết rồi chứ không phải chưa làm gì…”. Câu trả lời này phần nào cho thấy phía Noo Phước Thịnh đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa sự việc nhưng đôi bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến phải kiện tụng. Anh còn khẳng định: “Tôi đang công khai giải quyết rạch ròi mọi thứ ở ngoài tòa. Tôi dĩ nhiên sẽ có lời đáp cho mọi người. Lúc này chưa phải là lúc thôi”.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng tiết lộ thời gian dính vào các thủ tục pháp lý, anh phải hủy show vì không có tâm trí để bước lên sân khấu.