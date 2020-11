NSND Đinh Bằng Phi một đời vì hát bội

Lần đầu tiên, tuần phim Việt được chiếu trực tuyến trên hệ thống VTV Go từ ngày 12 - 18.12.

Theo Variety ngày 18.11, Quentin Tarantino vừa thông báo ông sẽ chuyển thể một cuốn tiểu thuyết dựa trên kịch bản được đề cử giải Oscar của mình - Once Upon a Time in Hollywood.