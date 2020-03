NSND Kim Xuân mong nghệ sĩ trẻ vượt qua mùa dịch Covid-19: Cuộc đời phải có thăng trầm

So với các đàn em, NSND Kim Xuân tự nhận bản thân may mắn khi vẫn còn bận rộn với công việc trong đại dịch Covid-19 . Nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài đi quay talkshow, đóng web drama, diễn sân khấu IDECAF... Nghệ sĩ kịch được yêu thích nhất tại HTV Awards 2010 sắp xếp thời gian lúc chưa nhận phim điện ảnh mới để vui thú điền viên nhiều hơn. Về thu nhập, bà tự hào khoe may mắn mới vô mấy show quảng cáo nên cũng không đến nỗi.