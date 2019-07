NSƯT Hải Phượng: Âm nhạc dân tộc chưa được phổ biến tốt

Tiếng đàn tranh qua 3 thế hệ

Tiến sĩ - NSƯT Hải Phượng tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hải Phượng, sinh năm 1969, trong gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc. Từ 5 tuổi, chị đã được mẹ - Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan (Trường Quốc gia âm nhạc lúc bấy giờ) truyền dạy về đàn tranh; 7 tuổi chị được theo học đàn tranh tại Nhạc viện TP.HCM, khóa đầu tiên (1976). Chị hiện là Phó trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP.HCM. Trong chuyên ngành sư phạm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, Hải Phượng là một trong hai thạc sĩ đầu tiên của nhạc viện lúc đó. Năm 1981, Hải Phượng cùng mẹ và em gái - nghệ sĩ Hải Yến thành lập CLB Tiếng hát quê hương. Năm 1993, chị sang Paris (Pháp) cùng GS Trần Văn Khê thực hiện đĩa nhạc La Music Hier et Aujourd’hui?. Đĩa chương trình do nhóm Tiếng hát quê hương của chị biểu diễn trong lần dự liên hoan âm nhạc ở Nhật hiện được lưu giữ tại nhiều thư viện ở Nhật và Mỹ. Cá nhân chị đã có 7 CD gồm độc tấu đàn tranh, hòa tấu tranh - sáo - bầu hay chuyên về nhạc cổ truyền. Chị đã tham gia trình diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc và các sự kiện âm nhạc lớn ở hơn 20 nước. Gần đây nhất, chị tham gia nhóm thực hiện CD kêu gọi bảo vệ môi trường, do nhạc sĩ Ấn Độ khởi xướng. Sau khi ra mắt, nhóm được mời đi nhiều nước để quảng bá đĩa cũng như đánh động việc bảo vệ môi trường bằng âm nhạc.