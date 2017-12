Trương Minh Quốc Thái vốn dĩ đã trở thành một kỹ sư sau khi tốt nghiệp khoa Điện công nghiệp (Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM). Tuy nhiên, niềm đam mê phim ảnh đã thôi thúc anh ghi danh học lớp diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Và rồi khi cầm tấm bằng tốt nghiệp kỹ sư trên tay, Quốc Thái lại quyết định bước chân vào con đường diễn viên.

Nhiều người cho rằng Trương Minh Quốc Thái may mắn khi có danh hiệu NSƯT khá sớm. Ít ai biết anh đã có khoảng thời gian khởi nghiệp "ngụp lặn" trong những vai diễn nhỏ không ai nhớ như Gió qua miền tối sáng, Sóng gió đời người... Không nản lòng, suốt 5 năm liền (1997-2002), Quốc Thái bám trụ sàn diễn thời trang để trau đồi diễn xuất và cũng để trang trải cuộc sống trong khi chờ cơ hội bật lên cho chính mình. Năm 2002, khi được đạo diễn Đinh Đức Liêm trao vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập Người đàn bà yếu đuối, Trương Minh Quốc Thái đã biến nó thành một bước ngoặt trong sự nghiệp, mang lại giải Mai Vàng đầu tiên cho anh.

15 năm qua, hình ảnh chàng công tử Phát ham chơi, nông nổi vẫn để lại dấu ấn khó quên với khán giả. Trương Minh Quốc Thái còn ghi dấu ấn với Người Bình Xuyên, Hương phù sa (giành giải Mai Vàng lần thứ hai, 2006), Dưới cờ đại nghĩa, Những người viết huyền thoại (giải Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 18).

Những đóng góp bền bỉ này cho nghệ thuật thứ bảy của “công tử miền Tây” đã được ghi nhận bằng danh hiệu NSƯT năm 2015. Những đồng nghiệp làm việc cùng Trương Minh Quốc Thái đều hiểu anh đạt được tất cả những điều này không hề nhờ vào may mắn. Anh là một trong số ít những diễn viên trẻ sống với tình yêu nghề trên hết và luôn chịu khó học hỏi. Khi được hỏi về nghiệp diễn, Quốc Thái trả lời giản dị: Đó là hơi thở cuộc sống của tôi.

* Chào NSƯT Trương Minh Quốc Thái! Diễn viên không giống ca sĩ có thể chạy show tỉnh, họ thường kiếm thêm thu nhập bằng việc dự sự kiện. Nhưng có vẻ như anh rất ít khi có mặt ở các event, vì sao vậy?

- Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Nếu so sánh với ca sĩ thì phải xem là ca sĩ hạng nào nữa. Ca sĩ hạng A thì có thể sẽ không bằng nhưng ví dụ mà hạng B, C thì cát sê diễn viên chưa chắc thua. Tôi muốn tập trung cho các vai diễn của mình hơn, với tôi có tính rất sợ đám đông, không tự tin, nên muốn dành thời gian cho gia đình, cho sở thích riêng hơn. Tôi nghĩ là cái gì không thích thì mình nên né.

* Hơn 20 năm theo nghề nhưng anh vẫn chưa khắc phục được nỗi sợ đám đông thì sao có thể tròn vai?

- Diễn xuất là sự đam mê, vì đam mê nghề nên tôi phải chấp nhận đối mặt với đám đông và không còn sợ cái gì nữa hết. Thậm chí như đạo diễn có cảnh bắt mình diễn ở sân bay đông người và đạo diễn kêu diễn một cái thì vẫn có thể diễn bình thường được, đó là thiên phú của người diễn viên. Chẳng hạn như trong phim Những người viết huyền thoại, tác phẩm đoạt giải Bông sen vàng ở LHP Việt Nam lần thứ 18 và vai diễn của tôi cũng được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ở thời bình vốn đâu có bom đạn gì nhưng khi thả mình vào một bối cảnh, tôi quên hết và trở thành một chiến sĩ giao liên thời chiến rất trọn vẹn. Khi xem lại tôi cũng cảm thấy tự hào vì đã có được khoảnh khắc mà không phải ai muốn cũng được, cái khoảnh khắc mà ông cha ta, những người có thể chưa biết yêu chưa biết gì cả mà vẫn biết hi sinh cho đất nước.

* Nhiều người thậm chí còn lớn tuổi hơn anh mà vẫn chưa đạt được danh hiệu NSƯT, anh có nghĩ người ta thắc mắc về thành tích của mình?

- Tôi rất tự hào bởi vì những giải thưởng mà tôi có được đều là những giải thưởng chính thống, có ban chuyên môn là những NSND, nghệ sĩ gạo cội chấm. Và nếu có thời gian thì mọi người có thể tra trên mạng về vai diễn của tôi năm 2013, nó rất thuyết phục. Nói chung ai trong nghề cũng biết, người đoạt giải, người có danh hiệu chưa chắc là người giỏi nhất mà còn do số phận và sự may mắn của họ nữa. Giống như Leonardo Dicaprio, một diễn viên mà tôi rất thần tượng, anh ấy thật sự giỏi nhưng phải đến năm vừa rồi thì mới đoạt giải Oscar đó thôi. Có duyên thì sẽ nhận.

* Đạt danh hiệu NSƯT rồi thì cát sê của anh có tăng lên không?

- Ở miền Nam thì không có chuyện lên giá đó, nó giống như là một cái danh hiệu gắn ở phía trước tên mình vậy thôi. Mà tôi cũng không có yêu cầu gì để “gắn” cái danh hiệu đó trước tên mình. Đạo diễn Nhâm Minh Hiền (Những khúc sông dậy sóng) anh ấy nhớ thì anh ấy gắn lên thôi, nhiều nhà sản xuất họ không biết nên họ không gắn thì mình cũng không có ý kiến gì hết. Thậm chí nhiều người quen biết họ còn bất ngờ hỏi: “Ủa anh được nghệ sĩ ưu tú rồi hả?”, tôi nói “Ừ, đạt từ hồi năm 2015 rồi”. Tính mình không thích PR nên chắc nhiều người cũng bất ngờ.

* Được biết trên Facebook của anh vừa có dòng thông báo chia tay đời độc thân. Là một nghệ sĩ nổi tiếng vì sao ông không chia sẻ chuyện ngày vui của mình với fan mà lại kín đáo như vậy?

- Tại tính tôi xưa giờ như vậy rồi. Gần 20 năm rồi khán giả cũng biết là mình chỉ chia sẻ về các vai diễn của mình thôi. Mọi người có biết thông tin là do được đăng trên trang cá nhân của tôi. Mà cái đó là do bà xã tôi muốn để "khẳng định chủ quyền" chứ tôi không muốn chia sẻ gì nhiều. Tôi nghĩ người nghệ sĩ thì chỉ nên nhìn vai diễn của họ hơn là đời sống cá nhân của họ. Như nhiều gia đình họ cũng muốn giữ những điều riêng tư cho mình thì tôi cũng vậy, tôi muốn giữ những cái cá nhân đó cho riêng mình thôi.

* Được biết là vợ chồng NSƯT Trương Minh Quốc Thái không ở cùng nhau mà chị ở Mỹ còn anh vẫn đi đi về về để hoạt động nghệ thuật. Vậy làm cách nào để cả hai vẫn giữ được tình cảm?

- Trước khi đến với nhau thì cả hai đã có sự trao đổi và thống nhất với nhau, tôi cũng có nói là mình không thể bỏ nghề còn người ta cũng không thể về Việt Nam định cư. Mà bây giờ, thời đại công nghệ số, có gì thì vẫn có thể liên lạc với nhau. Nhiều khi muốn thì mình mua vé máy bay mình bay qua đó thôi. Nhiều người nói tôi đi máy bay như đi chợ (cười). Cứ khi nào người ấy cần thì bay qua thôi.

* Có ý kiến cho rằng anh cưới vợ là do gia đình thúc ép?

- Nhà tôi có 7 anh chị em và mọi người đã lập gia đình, có đến 10 đứa cháu. Chúng tôi được quyền tự do lựa chọn đối tượng và thời điểm kết hôn chứ ba mẹ không can thiệp. Tôi lại là con trai út thì có gì đâu mà thúc ép, có thúc là thúc anh hai hay gì đó để có cháu đích tôn chứ. Ba mẹ tôi lại sống ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng cũng khá thoáng và tự do.





* Bà xã anh có hay ghen khi sống xa nhau, nhất là khi chồng đóng cảnh tình cảm với diễn viên khác giới trên màn ảnh?

- Bà xã tôi có ghen chứ. Ai mà không ghen, ngay cả hành động mình post trên Facebook là để mọi người biết người này đã có chủ rồi để chiều lòng bà xã đó chứ tôi không muốn chia sẻ việc riêng tư. Nhiều người cũng thắc mắc vì sao tôi chia sẻ trạng thái đã lập gia đình lên mạng xã hội thì tôi nói luôn là tôi muốn chiều lòng vợ mình thôi.

* Hai vợ chồng có lên kế hoạch có con khi mà anh cũng đã ngoài 40 tuổi rồi?

- Tôi nghĩ chuyện đó là tùy duyên thôi. Tôi vì vẫn còn bận nhiều công việc, lịch quay phim một năm 3 - 4 phim nên cũng không thường xuyên về Mỹ được. Tôi cũng muốn đợi thời gian nữa rảnh rỗi thì mình sẽ kết hợp đi du lịch cho cả hai thân mật hơn trong cuộc sống.

* Nếu một ngày nào đó bà xã kêu anh bỏ nghề sang Mỹ sống với gia đình thì anh làm sao?

- Cái đó hơi khó và không thể xảy ra vì cả hai đã có tìm hiểu và thỏa thuận kỹ rồi mới tiến tới hôn nhân. Tình yêu tuổi trung niên của tôi khác với tuổi trẻ bồng bột chứ.

* Vợ anh có phải doanh nhân? Thu nhập có là yếu tố chính để đôi bên quyết định đến với nhau?

- Vợ tôi là nhân viên văn phòng thôi. Chuyện thu nhập thì đối với tôi không quan trọng vì tôi không cần giàu có mà có thể sống bằng thu nhập của bản thân. Hai con người hợp nhau thì đến với nhau thôi chứ không phải vấn đề tiền bạc gì cả. Hai bên có sự nghiệp riêng rồi thì đến với nhau vì tình cảm thôi. Tuổi trung niên có cái hay là bạn có thể quyết định mọi việc mà không phải hỏi ý kiến ai.

* Bà xã có ghen với những chuyện tình trước đó của anh vì có lần anh từng chia sẻ về người yêu cũ là bạn diễn trong phim Người đàn bà yếu đuối?

- Vợ tôi không ghen mấy chuyện vô lí đó, cô ấy tôn trọng nghề nghiệp của chồng. Nhiều khi xem phim rồi nhắc lại hay cười giỡn vậy thôi chứ nếu mình lăng nhăng thì lên báo rồi chứ đâu phải đợi như thế này (cười). Tức là người ta cũng lựa người để cưới chứ.

* Khi rảnh anh hay làm gì?

- Tôi đi chơi, đi du lịch, mua vé máy bay về Mỹ tận hưởng bên gia đình thôi.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Trương Minh Quốc Thái!

