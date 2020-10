Nữ ca sĩ có chất giọng ‘đàn ông’ tái ngộ khán giả tại 'Ca sĩ ẩn danh'

Cũng trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh, một kỷ niệm “nhớ đời” được chị kể lại: chính chị là người hướng dẫn ca sĩ Phương Thanh cách “gào” trên sân khấu. Chị chia sẻ thêm, khi diễn tại Sân khấu Đại thế giới (TP.HCM), Phương Thanh đã xin ban nhạc được hát ca khúc I hate myself for loving you nhưng bị từ chối vì ai cũng nói, chỉ Bạch Lan hát được bài này. Nhưng, sau đó lúc Phương Thanh biểu diễn tại Sân khấu 126 (TP.HCM), khi Bạch Lan ngỏ ý hát ca khúc này, tất cả đều khẳng định đó là ca khúc của Phương Thanh. MC Thanh Bạch cũng thừa nhận rằng Bạch Lan là người nâng đỡ cho rất nhiều ca sĩ thời đó, nay đều là những giọng ca nổi tiếng khiến các đồng nghiệp càng nể trọng chị hơn.