Nữ diễn viên bị ép tiếp khách hơn 100 lần: Một nhà báo bị phạt tù

Trong phiên xét xử tại Tòa án quận Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 15.7, thẩm phán đã kết án Cho Moo Gae có tội trước cáo buộc quấy rối tình dục Jang Ja Yeon. Vụ việc xảy ra hồi năm 2008, ở bữa tiệc sinh nhật của ông Kim Jong Seung, CEO công ty quản lý The Contens Entertainment của nữ nghệ sĩ quá cố. Thông tin về phiên tòa đã được đăng tải từ ngày 15.7 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hơn 1 tuần sau, tin tức tiếp tục trở thành đề tài bàn luận khi được chia sẻ trên các diễn đàn quốc tế

Được biết, trong phiên tòa, phía công tố và bên biện hộ cho Cho Moo Gae đã tranh cãi quyết liệt về tính chân thật trong lời khai của nhân chứng Yoon Ji Oh. Trong khi công tố viên cho rằng lời khai của Yoon Ji Oh là đáng tin cậy, thì luật sư của Cho Moo Gae lại phản bác. Thế nhưng, phía công tố lập luận mạnh mẽ: “Mô tả của Yoon Ji Oh về thủ phạm được những người từng tham gia bữa tiệc sinh nhật khi ấy xác nhận".

Cuối cùng, cựu phóng viên Chosun Ilbo bị kết tội và phải “bóc lịch” 1 năm. Dù vậy, Cho Moo Gae vẫn quyết phủ nhận mọi tội trạng. Anh được trông thấy đã bật khóc và nói lớn “Tôi muốn chết” khi phiên tòa kết thúc.

Vụ lùm xùm xoay quanh cái chết của Jang Ja Yeon đã chính thức khép lại vĩnh viễn từ tháng 5 năm nay. Trước đó, từ ngày 2.4.2018 đến tháng 5.2019, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ đã lật lại vụ án. Đội đã đưa ra kết luận cuối cùng và đệ trình lên Ủy ban của Bộ Tư pháp. Theo đó, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ đã triệu tập hơn 80 đối tượng thẩm vấn, truy tố một cựu phóng viên báo Chosun Ilbo (Cho Moo Gae).

Ngoài ra, cựu CEO của TV Chosun Bang Jung Oh và người chú Bang Yong Hoon cũng bị điều tra. Còn nhân chứng cũng là bạn thân của sao phim Vườn sao băng như Yoon Ji Oh và minh tinh Lee Mi Sook cũng tích cực được mời đến hỗ trợ.

Sau tất cả, Ủy ban các vấn đề quá khứ của Bộ Tư pháp quyết định sẽ không tái điều tra về việc nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 bị ép tiếp khách hơn 100 lần vì “không phải tất cả nội dung đều đáp ứng được yêu cầu để cấu thành tội trạng”.