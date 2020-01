Nữ diễn viên ‘giật chồng’ phải đóng trang cá nhân vì bị chửi quá nhiều

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, làng giải trí Nhật Bản xôn xao với tin Masahiro Higashide ngoại tình Erika Karata khi vợ Anne Watanabe đang mang thai đứa con thứ ba. Cặp đôi này bị công chúng chỉ trích thậm tệ và phải lên tiếng nhận lỗi. Đại diện Erika Karata cho biết bản thân còn nhiều thiếu sót, dại dột và chưa trưởng thành, nhưng vẫn sẽ đối mặt trực tiếp với lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên, vài tiếng sau khi đưa ra phát ngôn chính thức thông qua công ty quản lý, Erika Karata đã nhanh chóng khóa trang cá nhân. Dù vậy, trước khi đóng cửa mạng xã hội , cô đã hứng chịu rất nhiều “gạch đá” vì đã chen vào mối quan hệ vợ chồng Masahiro Higashide và Anne Watanabe. Hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận chửi bới thậm tệ người đẹp sinh năm 1997 như: “Đồ rắn độc”, “Mặt dày”, “Hồ ly tinh”…

Nữ diễn viên 23 tuổi đang bị khán giả tẩy chay kịch liệt ẢNH: INSTAGRAM NV

Công chúng Nhật Bản và Hàn Quốc đều mong Erika Karata sẽ bị đuổi khỏi làng giải trí. Dù vậy, cô vẫn rất bình tĩnh khi đến trường quay dự án truyền hình mới. Trong suốt quá trình ghi hình, sao phim Arthdal niên sử ký không có vẻ gì khó chịu.

Tác phẩm Goldfish Princess mà cô tham gia vẫn sẽ phát sóng trên đài NHK vào tháng 3.2020 như dự kiến. Thế nhưng, sau đó Erika Karata nhiều khả năng sẽ bị nhà đài sa thải và các phim đã quay xong đang lên kế hoạch cắt bớt cảnh của cô trước khi chiếu.

Sự nghiệp của Masahiro Higashide và Erika Karata có thể sụp đổ vì bê bối ngoại tình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Không bị “khủng bố” mạng xã hội như cô nhân tình trẻ Erika Karata, nhưng Masahiro Higashide cũng lâm vào cảnh rất khó khăn. Sự nghiệp diễn xuất của anh đang dần dần sụp đổ và hình tượng thì tụt dốc không phanh. Ông bố ba con bị hủy hết tất cả hợp đồng quảng cáo và phải rút khỏi các dự án mới. Khi đến phim trường một tác phẩm, tài tử ngoại tình này đã phải xin lỗi cả đoàn.

Đặc biệt, phim The Detective and The Prosecutor mà Masahiro Higashide góp mặt sụt giảm rating (lượng người xem trung bình) từ 12% còn 9,7%. Trang Instagram chính thức của tác phẩm đầy ắp những bình luận chỉ trích chồng của Anne Watanabe: “Thật khó chịu khi xem anh ta trên màn ảnh, tôi thậm chí còn không muốn nghe thấy giọng nói của anh ta”, “Mỗi lần nhìn anh ấy thì tôi lại thấy buồn nôn vì hành động phản bội vợ đó”, “Mặc dù các diễn viên khác không làm gì sai cả, nhưng tôi mong muốn mọi người tẩy chay phim của Masahiro Higashide”…