Nữ diễn viên gốc Việt tham gia 'Alita: Thiên thần chiến binh'

Kể từ sau thành công với vai nữ chính Lara Jean Covey trong phim To all the boys I’ve loved before (Những chàng trai năm ấy) chiếu trên Netflix năm 2018, cái tên Lana Condor (Trần Đồng Lan) không còn lạ lẫm đối với khán giả Hollywood.

Lana Condor (bìa phải) và nhóm bạn trong phim 'Alita: Thiên thần chiến binh' - ẢNH: GALAXY ẢNH: GALAXY Lana Condor (bìa phải) và nhóm bạn trong phim 'Alita: Thiên thần chiến binh'