Nữ diễn viên Hàn bị tố quay và phát tán clip khiêu dâm

Theo Dispatch, một người giấu tên (gọi tắt là A) đã gửi đơn tố cáo Yoon Ji Oh lên Sở cảnh sát Gangnam (Hàn Quốc). A cho rằng cựu nữ nghệ sĩ đã tuyên truyền video không đúng đắn khi còn là BJ (Broadcasting Jockey) của kênh trực tuyến AfreecaTV. Trong đơn, A đưa ra dẫn chứng cụ thể từ 3 số của chương trình mà Yoon Ji Oh làm chủ xị. A khẳng định trong 3 lần lên sóng này, người đẹp họ Oh đã ngang nhiên cho thấy vòng một và trang phục nhạy cảm bên trong của mình trước ống kính.

Cụ thể hơn, ở 2 video phát hành vào ngày 15.7.2017, Yoon Ji Oh được A miêu tả là mặc đồng phục tiếp viên hàng không Korean Air, để lộ ngực và đồ lót của mình. Trong một video khác chiếu vào ngày 17.7.2018, A cho biết: “Cô ta diện một trang phục một mảnh hở hang và lộ cả ngực”.

Người đẹp khẳng định tất cả clip là do công nghệ chỉnh sửa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

A chia sẻ rằng Yoon Ji Oh cứ liên tục quay lại những khoảnh khắc thiếu vải của mình. Hình ảnh trong một số tập khác của chương trình này trong quá khứ cũng dấy nên nhiều gây tranh cãi khi được phát tán trên mạng xã hội. Bởi trong loạt video và ảnh này, đàn em của Jang Ja Yeon mặc toàn quần áo hở hang và còn nhảy múa.

Được biết, theo Điều 13 của Đạo luật trừng phạt tội phạm tình dục tại Hàn Quốc (phát tán tài liệu bất hợp pháp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng), những người phát tán các video quấy rối, nhục mạ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với mục đích kích thích, thỏa mãn ham muốn tình dục của chính họ hoặc của người khác, có thể bị kết án lên tới 2 năm tù và phạt 5 triệu won (gần 99 triệu đồng). Nếu bị phán có tội, Yoon Ji Oh sẽ phải đối mặt với những mức án này.

Hình ảnh cắt ra từ một video của Yoon Ji Oh trong quá khứ trên AfreecaTV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Ngoài lùm xùm trên, Yoon Ji Oh còn đang bị nghi ngờ nhiều lần lừa đảo và làm tổn hại danh dự của người khác. Nhà văn Kim Soo Min - người từng hợp tác với Yoon Ji Oh công khai tố nữ diễn viên này sử dụng cái chết của Jang Ja Yeon như một công cụ để kiếm tiền, trục lợi. Luật sư Park Hoon tố cô lừa đảo tiền quyên góp cho sao Vườn sao băng.

Những người từng ủng hộ, quyên góp tiền cho Yoon Ji Oh phẫn nộ: “Chúng tôi đã bị Yoon Ji Oh lừa đảo. Cô ấy đã lợi dụng lòng tốt của chúng tôi”. Mọi người quyết định đâm đơn kiện tập thể, yêu cầu cô hoàn trả các khoản đóng góp và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Bên cạnh đó, Yoon Ji Oh cũng bị nghi ngờ nói xấu cựu đại diện của Đảng Tự do Hàn Quốc - Hong Joon Pyo.

Giữa hàng loạt lùm xùm, Yoon Ji Oh vẫn chưa quay về xứ kim chi. Cô tiết lộ: “Hiện giờ tôi khó mà trở lại Hàn Quốc”. Về những video có tính khiêu dâm trên, cô chối tội và khẳng định tất cả là sản phẩm của Deepfake (một chương trình cho phép người dùng hoán đổi khuôn mặt của ai đó trong video bằng khuôn mặt của người khác).