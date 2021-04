Nữ diễn viên Hàn Quốc Cheon Jeong Ha qua đời ở tuổi 52

Nữ diễn viên Cheon Jeong Ha được phát hiện qua đời ngày 27.4 do bị huyết áp thấp và suy thận. Tang lễ của cô sẽ được tổ chức vào ngày 30.4 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Sinh ngày 22.7.1969, Cheon Jeong Ha bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1990 sau khi tốt nghiệp Đại học Hongik với bằng Sư phạm Lịch sử. Cô từng đóng vai chính trên sân khấu kịch nhiều vở gồm Youth Yechan, Rat, Wolf Grows Eyeballs First, Happy Young Day…

Với thành công ở lĩnh vực sân khấu, Cheon Jeong Ha chuyển sang màn ảnh nhỏ và đóng bộ phim truyền hình đầu tay vào năm 2006. Cô đóng vai mẹ của Hye Young (Bae So Yeon) trong phim kinh dị Coma cùng với các diễn viên: Lee Young Jin, Lee Ro Gun, Im Won Hee, Lee Se Eun và Myung Ji Yun.

Bộ phim truyền hình nổi tiếng Mouse của kênh tvN có sự tham gia của Cheon Jeong Ha ẢNH: T.L

Bộ phim điện ảnh đầu tay cô tham gia vào năm 2010 - Twilight Gangsters với tư cách khách mời trong vai bà chủ của Kim Jung Ah. Cheon Jeong Ha đảm nhận vai phụ trong các phim điện ảnh Radio Days, Girls, một số phim truyền hình như Firebird, Hoa ác, Khu rừng bí mật...

Năm 2020 nhiều dự án phim có sự góp mặt của nữ diễn viên. Cô xuất hiện trong phim truyền hình dài tập Flower of Evil với vai một điều tra viên, sau đó là phim kinh dị tội phạm Stranger 2, đóng chung với Jo Seung Woo và Bae Doona. Ngoài ra, Cheon Jeong Ha còn diễn trong bộ phim hài lãng mạn More Than Friends của đài JTBC.

Phim truyền hình mới nhất Cheon Jeong Ha tham gia là Beyond Evil của JTBC với vai Maria trong tập 8 phát sóng từ tháng 4.2021. Bộ phim truyền hình nổi tiếng Mouse của kênh tvN có sự tham gia của Cheon Jeong Ha, Lee Seung Gi, Lee Hee Joon, Park Joo Hyun và Kyung Soo Jin.