Nữ diễn viên xinh đẹp Hàn Quốc say xỉn, đánh cả tài xế taxi và cảnh sát

Sáng 24.5, loạt bài viết về Han Ji Sun từng có hành động quá đáng với tài xế taxi và cảnh sát trở thành tâm điểm tại xứ kim chi. Theo Naver, hồi tháng 9 năm ngoái, trong lúc say xỉn, người đẹp đã bắt taxi trước một rạp chiếu phim ở khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Trên xe, cô thẳng tay tát mặt tài xế cũng như đánh vào đầu ông này bằng bình giữ nhiệt vì tức giận do đi đường theo hướng không đúng ý muốn. Đáng nói là tài xế năm nay đã 61 tuổi.

Đặc biệt, sau khi bị đưa vào đồn cảnh sát, Han Ji Sun tiếp tục gây chuyện lớn. Nữ nghệ sĩ 25 tuổi nhiều lần đánh, cắn và thậm chí đá vào chân các viên cảnh sát. Kết quả, cô nhận án 1 năm quản chế và phạt tiền 5 triệu won (khoảng 98 triệu đồng). Đây được xem là một hình phạt khá nhẹ bởi cô mới lần đầu phạm tội.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Han Ji Sun (thứ hai từ trái sang) trong phim Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Trong cuộc phỏng vấn với Channel A, lái xe taxi kể lại: “Cô ta chửi rủa và đánh đập tôi. Cô ta chẳng nói đàng hoàng dùng từ ngữ rất thô tục”. Đặc biệt, nạn nhân của Han Ji Sun tiết lộ mình chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía sao phim Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ông bức xúc: “Tôi thật sự rất khó chịu khi bị một cô gái nhỏ tuổi hơn con mình hành xử như thế”.

Trước thông tin trên, phía công ty quản lý J Wide Company đã đưa ra phát ngôn chính thức. Đại diện công ty chia sẻ: “Han Ji Sun rất hối hận về những hành động của mình. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên lạc với người tài xế kia nhưng không thể”. Đơn vị này cũng lên tiếng xin lỗi vì đã không quản lý tốt nghệ sĩ của mình và hứa sẽ thận trọng hơn để không xảy ra tình trạng tương tự.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên vì dám quay quảng cáo, đóng phim bất chấp bê bối đời tư

Dù đã thừa nhận lỗi lầm và ăn năn hối cãi, nhưng Han Ji Sun vẫn chịu sự tẩy chay kịch liệt từ công chúng. Thương hiệu mà nữ diễn viên làm đại diện đang cân nhắc kiện cô vì gây thiệt hại cho nhãn hàng. Ngoài ra, cô còn bị buộc rời khỏi bộ phim đang chiếu Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hiện đoàn làm phim đang khẩn trương tìm gương mặt khác thay thế.

Sinh năm 1994, Han Ji Sun chưa được khán giả biết đến nhiều. Cô chỉ mới đóng được ba phim gồm Một đấu một, Hắc kị sĩ và mới nhất là Yêu từ cái nhìn đầu tiên (tựa gốc: The Secret Life of My Secretary) đang phát sóng trên đài SBS.