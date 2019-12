‘Nữ hoàng băng giá 2’ cán mốc 1 tỉ USD, ‘Jumanji 2’ thống trị phòng vé

Với khoản doanh thu mở màn trị giá 60,1 triệu USD từ thị trường nội địa, màn trở lại của The Rock, Kevin Hart, Jack Black cùng Karen Gillan trong Jumanji: The next level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp) nhanh chóng hạ bệ Frozen II (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2) để trở thành quán quân phòng vé. Tác phẩm nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả quê nhà trong tuần đầu đổ bộ màn ảnh rộng và thu về nhiều ý kiến tích cực. Phim hành động đến từ đạo diễn Jake Kasdan nhận được điểm A- trên Cinema Score và trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu tại rạp trong mùa Giáng sinh đang cận kề.

Nhiều người khen ngợi phần mới của Jumanji thực sự đã “thăng cấp” hơn hẳn so với người anh em của mình ẢNH: SONY

Phần 2 của Trò chơi kỳ ảo cũng xuất sắc vượt qua thành tích mở màn của “người tiền nhiệm”. Cách đây 2 năm, phần phim đầu tiên với tựa đề Jumanji: Welcom to the jungle đã giúp Sony “bỏ túi” 52,7 triệu USD trong 5 ngày phát hành đầu tiên và cán mốc gần 1 tỉ USD sau khi kết thúc hành trình chinh phục phòng vé toàn cầu. Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp được dự đoán sẽ “vượt mặt” doanh thu phần 1 trong tương lai. Tuy nhiên, tuần tới, phim sẽ gặp không ít khó khăn tại rạp khi “bom tấn” Star Wars: The Rise of Skywalker đổ bộ phòng vé sau thời gian dài trông đợi. Siêu phẩm mới không chỉ đe dọa ngôi vương phòng vé của Jumanji 2 mà còn được là “ngựa chiến” sừng sỏ nhất tại cuộc đua ngoài rạp dịp cuối năm.

Khác với phòng vé trong nước, Jumanji: The next level đã sớm có mặt tại một vài quốc gia, vùng lãnh thổ vào cuối tuần trước và vừa thêm 34 thị trường trong tuần qua. Tác phẩm mang về khoảng 85,7 triệu USD, nâng doanh thu quốc tế lên 152,5 triệu USD và doanh số toàn cầu cán mốc 212,6 triệu USD sau khoảng 1 ngày phát hành. Anh là thị trường lớn nhất của Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp khi phòng vé nước này giúp Sony “bỏ túi” tới 12,6 triệu USD, kế đến là Nga (8,9 triệu USD), Đức (4,6 triệu USD). Sắp tới, phim sẽ lần lượt được mở cửa tại 3 thị trường trọng điểm gồm: Ý, Úc và Brazil.

Lần đầu tiên kể từ khi phát hành, Frozen bị soán ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm về nhì trong cuộc đua tuần qua với 19,2 triệu USD, đẩy doanh thu nội địa của phim hoạt hình này lên tới 366,5 triệu USD. Thêm vào đó, tổng doanh thu quốc tế của Nữ hoàng băng giá 2 đã cán mốc 666 triệu USD sau khoảng 1 tháng phát hành. Những khoản thu khổng lồ từ phòng vé nội địa lẫn quốc tế đã giúp “bom tấn” hoạt hình của Disney cán mốc 1,032 tỉ USD và trở thành tác phẩm thứ 6 của “nhà Chuột” gia nhập câu lạc bộ tỉ đô. Phim cũng trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao thứ 7 thế giới và là bản phát hành lớn thứ 10 trong danh sách tác phẩm có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại ẢNH: DISNEY

Doanh thu nội địa của Knives Out (tựa Việt: Kẻ đâm lén) vừa tăng thêm 9,25 triệu USD trong tuần này, đẩy doanh thu trong nước lên mốc 80 triệu USD sau 3 tuần phát hành. Tác phẩm phá án kịch tính với sự tham gia của “James Bond” Daniel Craig và “Captain America” Chris Evans cũng vừa đem về thêm 13,6 triệu USD từ 73 thị trường ngoài Bắc Mỹ. Kẻ đâm lén hiện sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 162 triệu USD. Thời gian tới, phim sẽ được phát hành tại Đức và Nhật Bản - hai trong số những thị trường đáng kỳ vọng của tác phẩm ẢNH: LIONSGATE

Vị trí thứ 4 thuộc về Richard Jewell, tác phẩm vừa được Warner Bros trình làng vào cuối tuần qua. Với khoảng 5 triệu USD thu về từ màn chào sân Bắc Mỹ, bộ phim nhanh chóng gia nhập Top 50 tác phẩm mở màn tồi tệ nhất. Dẫu vậy, Richard Jewell vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, giới chuyên môn và được chấm điểm A trên CinemaScore ẢNH: WARNER BROS.

Khép lại top 5 tác phẩm ăn khách nhất tuần qua là bản phát hành Black Christmas - phiên bản làm lại của tác phẩm kinh dị năm 1974. Tuy nhiên, phim không đạt được kỳ vọng từ Universal khi chỉ đem về 4,4 triệu USD trong 3 ngày đầu ra mắt. Phim được Rotten Tomatoes đánh giá ở mức 43% trong khi người xem chấm điểm tác phẩm D+ trên Cinema Score. Black Christmas cũng mở màn tại 37 thị trường quốc tế và sở hữu thêm khoản doanh thu 3,1 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL