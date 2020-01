‘Nữ hoàng băng giá 2’ thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Đứng vị trí thứ 2 tại phòng vé tuần qua tiếp tục là Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp). Tác phẩm quy tụ bộ tứ đình đám gồm: The Rock, Kevin Hart, Karen Gillan và Jack Black vừa bỏ túi 26,5 triệu USD vào cuối tuần này, đưa tác phẩm sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 236,2 triệu USD sau đúng 1 tháng phát hành tại rạp Bắc Mỹ. Trên bình diện quốc tế, phần 2 của Trò chơi kỳ ảo vừa bổ sung 42,4 triệu USD vào cuối tuần vừa rồi, đưa tổng doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 610 triệu USD. Vào ngày 16.1 tới, Jumanji: The Next Level sẽ tiếp tục mở rộng thị trường với màn khai trương tại phòng vé Brazil

ẢNH: SONY