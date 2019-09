Nữ hoàng băng giá 2 tung trailer hé lộ kẻ thù đáng sợ của bà chúa tuyết

Người dân ở đó kinh hoàng tháo chạy, thế nhưng đối với Elsa, nó lại đánh thức trong cô rất nhiều điều kỳ lạ. Ở trailer này, các nhà làm phim không chỉ hé lộ cho khán giả biết về quãng thời gian ấu thơ của hai cô công chúa, được cha mẹ hết mực yêu thương mà còn cho biết chị em họ có nguy cơ bị chia tách một lần nữa, như ở phần phim đầu tiên.

Đoạn trailer dẫn khán giả vào những vùng đất xa lạ, có quỷ đá khổng lồ, những cánh đồng hoa tươi đẹp và nhiều nhân vật mà người xem chưa từng gặp ở phần phim trước. Phần 2 do Jennifer Lee và Chris Buck đạo diễn. Để chiều lòng khán giả, Walt Disney đã thuê Jennifer Lee và Allison Schroeder viết kịch bản phim, mở ra một thế giới hoạt hình rộng lớn hơn.

Phép thuật của Elsa ngày càng mạnh so với phần phim trước đó

Nữ hoàng băng giá được chuyển thể từ tác phẩm Bà chúa Tuyết của nhà văn viết truyện cổ tích nổi tiếng Hans Christian Andersen. Phần đầu khi ra mắt năm 2013 lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, mang về cho Disney hơn 1,27 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Đồng thời, tác phẩm "ẵm" hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc và Bài hát trong phim xuất sắc (tên là Let It Go). Từ thành công ở phần một, Frozen 2 được Disney kỳ vọng là gặt hái doanh thu tỉ USD phòng vé.