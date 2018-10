'Nữ hoàng sexy' Sunmi 'cháy' hết mình trong đêm nhạc Việt - Hàn

Dù đã có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình ký tặng fan, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1992 vẫn khiến khán giả không thể ngừng hò reo, la hét trước sự xuất hiện của mình trên sân khấu. Với thần thái tươi trẻ, cuốn hút và thân thiện, Sunmi đã "chiêu đãi" người hâm mộ bằng màn trình diễn sôi động bản hit Gashina. Khán giả có mặt tại đêm nhạc Việt - Hàn cũng được dịp thưởng thức trọn vẹn ca khúc Siren, sản phẩm âm nhạc vừa được giọng ca 26 tuổi phát hành hồi tháng 9.2018.



Ca sĩ Sunmi cùng nhóm Seventeen biểu diễn tại TP.HCM Chia sẻ về chuyến lưu diễn tại TP.HCM, Sunmi cho biết rất hạnh phúc vì nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ. Cựu thành viên nhóm Wonder Girls bày tỏ niềm vui vì đây là lần đầu tiên cô trình diễn trên sân khấu Việt với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Trước sự chào đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ, “nữ hoàng gợi cảm” thế hệ mới của Kpop bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội biểu diễn tại Việt Nam trong tương lai không xa.

Được biết, Sunmi đến TP.HCM vào trưa 26.10. Chiều cùng ngày, nữ thần tượng xứ kim chi đã dành khoảng thời gian trước khi diễn ra đêm nhạc để ký tặng và giao lưu với khoảng 30 người hâm mộ. Ngoài chủ nhân hit Siren, sự kiện âm nhạc tại Nhà hát Hòa Bình còn có sự góp mặt của nhóm nhạc Hàn Quốc Seventeen và nhiều nghệ sĩ trẻ của Việt Nam như: Bảo Anh, Hương Tràm, Noo Phước Thịnh...

Ra mắt vào năm 2007 với tư cách là một mảnh ghép của Wonder Girls, Sunmi và những thành viên còn lại nhanh chóng trở thành một hiện tượng của làng nhạc châu Á với bản hit Nobody. Sau khi đội hình của nhóm nhạc nữ nhà JYP Entertaiment tan rã, giọng ca 26 tuổi bắt đầu với sự nghiệp solo bằng single 24 Hours. Từ một cô gái mờ nhạt của Wonder Girls, Sunmi dần "lột xác" thành một nữ thần tượng quyến rũ, năng động với những sản phẩm âm nhạc có đầu tư. Hiện giọng ca sinh năm 1992 được xem là một trong những “nữ hoàng sexy” thế hệ mới của Kpop.