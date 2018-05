Nữ MC đam mê viết văn

Vì vậy, mọi người đã hâm mộ lại càng vui hơn sau khi các tác phẩm in chung: Noel miền nhiệt đới (NXB Kim Đồng), Tình yêu có từ nơi đâu (NXB Văn hóa - Văn nghệ) tạo dấu ấn với bạn đọc, chị lại tiếp tục ra mắt tác phẩm mới Dưới bầu trời ngày hạ, do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành. Tác phẩm mới này được Xuân Huy viết chung với người bạn thân Kỳ Muông. Nếu như ở mảng văn xuôi của Kỳ Muông là nhiều tản văn ngọt ngào, thì phần thơ của Xuân Huy dạt dào cảm xúc với nét chữ đều tăm tắp và bay bướm như in ra từ chính bản thảo viết tay của chị.



Chia sẻ về động lực để mê... viết văn, nữ MC Xuân Huy lý giải: “Tôi nghĩ viết văn là một nhu cầu tự thân chứ chẳng có gì to tát. Tôi cũng không mưu cầu gì để trở thành nhà văn nổi tiếng hay làm giàu từ việc in sách mà chỉ muốn cầm bút để sẻ chia nhiều câu chuyện muốn kể. Mọi thứ được phản ánh nhẹ nhàng, tự nhiên và hiển hiện như cách nó vốn có, góp phần lan tỏa những góc nhìn mà tôi tin là thú vị, nhân văn của cuộc sống này đến với bạn đọc”.