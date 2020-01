Nữ MC gốc Việt cùng dàn sao đình đám đổ bộ thảm đỏ Quả cầu vàng 2020

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô khởi nghiệp là một thợ trang điểm sau đó từng bước trở thành một trong số nghệ sĩ gốc Á có được chỗ đứng tại Hollywood với vai trò MC cầm trịch nhiều trương trình truyền hình nổi tiếng như: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Tại Oscar 2019, người đẹp làm MC dẫn thảm đỏ cho E!Online ẢNH: JUST JARED