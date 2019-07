Nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới khoe dàn siêu xe khủng

Khi bạn là một tỉ phú đô la, tại sao chỉ có mỗi một chiếc siêu xe khi bản thân có thể chạy bảy chiếc? Đó dường như là suy nghĩ của Kylie Jenner , đằng sau bức ảnh cô đăng tải trên Instagram cá nhân hôm 5.7, chính thức khoe bộ sưu tập xe hơi hạng sang ''khủng'' của mình, bao gồm chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc mới tậu trị giá 450.000 USD (khoảng 10,5 tỉ đồng).

Người đẹp có vẻ yêu thích các mẫu xe thể thao, hầm hố

Điểm qua các siêu xế của nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế 21 tuổi, cư dân mạng choáng ngợp với độ sang trọng của chiếc Lamborghini Aventado màu cam, đỗ ngay sau chiếc Ferrari màu đen mà người đẹp đang ngồi, được mua vào năm 2018 với giá khoảng 400.000 USD (gần 10 tỉ đồng). Ngoài ra, kiều nữ nhà Kim Kardashian còn sở hữu chiếc Range Rover màu đen, chiếc Rolls-Royce màu trắng cổ điển mà bạn trai Travis Scott mua dịp sinh nhật...

Trước đây, ngôi sao Keeping Up With The Kardashians đã bán chiếc G-wagon 2015 bọc nhung để tậu về chiếc Mercedes Maybach trị giá 220.000 USD (khoảng 5 tỉ đồng), được mua bởi rapper Tyga, là bạn trai cũ. Chiếc Mercedes này không nhìn thấy được trong bức ảnh, dùng với nhiều xế hộp được khoe riêng lẻ trước đó. Nhiều người tin rằng bức hình này vẫn còn là bộ sưu tập khiêm tốn mà bà mẹ một con khoe với truyền thông.

Rolls-Royce Phantom trị giá 11 tỉ đồng mà bà mẹ một con vừa xuống tay mua

Kylie Jenner, sinh năm 1997, có tên trong danh sách tỉ phú USD hằng năm của Forbes chỉ sau ba năm ra mắt Kylie Cosmetics vào năm 2015, giúp cô giàu có nhất nhà bao gồm các ngôi sao truyền hình thực tế Kim, Khloe và Kourtney Kardashian, cùng siêu mẫu Kendall Jenner. Người đẹp sở hữu 100% công ty của mình, và trở thành tỉ phú tự thân với khối tài sản ước tính lên tới 1 tỉ USD, sớm hơn cả ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, chạm mốc này ở tuổi 23.