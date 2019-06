NU’EST trình diễn máu lửa trong lần đầu gặp gỡ fan Việt

Năm nghệ sĩ Hàn Quốc là một trong những cái tên được trông đợi nhiều nhất trong sự kiện âm nhạc nói trên. Dù là nhân vật xuất hiện cuối đêm biểu diễn, NU’EST vẫn khiến cả khán phòng nhà hát Hòa Bình bùng nổ bởi sự có mặt của đội hình huyền thoại ẢNH: THANH TUYỀN

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ, nhóm đã lần lượt chiêu đãi khán giả bằng 3 ca khúc đình đám gồm: Bet bet, Segno và Love paint. Mặc nhễ nhại mồ hôi vì vừa hát vừa thể hiện những màn vũ đạo sôi động, các thành viên vẫn duy trì được phong độ biểu diễn cùng thần thái rạng rỡ, nhiệt huyết ẢNH: THANH ĐÀO

Bên cạnh 3 tiết mục khiến fan hò reo, phấn kích, NU’EST còn dành khoảng thời gian ít ỏi trên sân khấu để giao lưu với người hâm mộ của nhóm. Năm nghệ sĩ nhà Pledis Entertainmnet thân thiện chào khán giả bằng tiếng Việt đồng thời bày tỏ rất vui mừng và hạnh phúc trước sự đón nhận nồng nhiệt từ đông đảo mọi người ẢNH: THANH TUYỀN

Các thành viên hào hứng nhận quà tặng là những chiếc nón lá giản dị từ người hâm mộ và thích thú đội lên đầu ẢNH: THANH TUYỀN

Được biết, NU’EST đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ đêm 27.6 trong sự đón chào của biển fan. Sau thời gian xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay, nhóm di chuyển đến địa điểm nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lần đầu với người hâm mộ Việt Nam tại nhà hát Hòa Bình vào ngày 28.6. Trước khi “đốt cháy” sân khấu với loạt hit sôi động, năm nghệ sĩ Kpop đã có thời gian tham gia buổi giao lưu, ký tặng fan vào 17 giờ 30 cùng ngày.

Dàn nam thần xứ kim chi trong buổi ký tặng người hâm mộ ẢNH: THANH TUYỀN

NU'EST rạng rỡ trong sự kiện ký tặng fan ẢNH: THANH TUYỀN

Các thành viên thân thiện, thoải mái tương tác với từng khán giả yêu mến mình ẢNH: THANH TUYỀN

NU'EST gửi lời chào đến "biển" fan đang đứng đợi trước nhà hát Hòa Bình ẢNH: THANH TUYỀN

NU'EST không còn là cái tên quá xa lạ với những khán giả yêu mến âm nhạc Kpop. Nhóm ra mắt với đội hình năm thành viên vào năm 2012 dưới trướng của Pledis Entertainment. Từ khi hoạt động, dàn thần tượng này đã sở hữu nhiều bản hit gắn liền với ký ức của người hâm mộ Kpop như: Face, Hello, Good bye bye, Overcome, Not over you, Beautiful ghost…

Ở giai đoạn năm 2015, 2016, nhóm bắt đầu suy giảm danh tiếng và bắt đầu “lặn mất tăm”. Tên tuổi của NU'EST bắt đầu “phủ sóng” trở lại khi các thành viên: Jr, Hwang Minhyun, Ren và Baekho tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Produce 101 mùa 2. Mới đây, sau khi tập hợp đủ đội hình, nhóm vừa phát hành mini album thứ 6 Happily Ever After với bài hát chủ đề Bet bet.