‘Ông bầu’ nổi tiếng Kpop đến Việt Nam

Vừa qua, nhà soạn nhạc tiếng tăm nhất Hàn Quốc, Kim Hyung Suk đã đến Việt Nam để ra mắt trung tâm văn hóa The Sense. Tọa lạc tại khu vực Ba Son, The Sense là nơi giới thiệu các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, đồng thời cũng là không gian giới thiệu căn hộ mẫu của công ty bất động sản quốc tế Alpha King.

Xuất hiện tại sự kiện, "phù thủy âm nhạc" Kim Hyung Suk cũng đại diện cho Kiwi Media, tập đoàn truyền thông với mạng lưới trên toàn cầu ký kết hợp tác chiến lược với nhà phát triển bất động sản Alpha King. Sự hợp tác giữa Alpha King và Kiwi Media sẽ mở rộng cánh cửa trao đổi văn hóa, giúp đa dạng hóa trải nghiệm cho những khách tham quan tòa nhà The Sense. Nơi đây không những sẽ trở thành địa điểm để quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc mà còn là sân khấu để những nghệ sĩ Hàn thể hiện tài năng. Trong đó nhóm GWSN - nhóm nhạc nữ mới ra mắt gần đây sẽ khởi điểm cho các hoạt động sắp diễn ra tại The Sense. Nhóm sẽ tham gia những hoạt động quảng bá của Alpha King trong thời gian tới.

Nhóm nhạc GWSN sẽ tham gia những hoạt động quảng bá của Alpha King trong thời gian tới Chủ tịch Tập đoàn Kiwi Media - ông Kim Hyung Suk sẽ trở thành đại sứ của The Sense. Ông Kim sẽ đóng vai trò là Đại sứ Văn hóa để giới thiệu những hoạt động văn hóa đặc sắc sắp diễn ra tại The Sense.

Phát biểu với vai trò Đại sứ Văn hóa của the Sense, ông Kim Hyung Suk cho biết: “Tôi rất vui vì sự hợp tác giữa Kiwi Media và Alpha King. Đồng thời, tôi cũng vinh dự khi được trở thành đại diện của The Sense để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả thông qua âm nhạc. Đam mê của tôi là sáng tác và đem âm nhạc đến gần mọi người hơn. Đó là lý do tôi luôn tìm kiếm sự đa dạng, đặc biệt là đa dạng trong văn hóa để đưa vào âm nhạc của mình. Thông qua đó, người nghe sẽ tìm thấy sự gần gũi và thân thương trong âm nhạc của tôi. Việt Nam là đất nước giàu văn hóa và tràn đầy cảm hứng, đặc biệt là TP.HCM. Tôi rất hào hứng khi được có mặt tại đây, để khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt và để trao đổi các giá trị văn hóa từ các quốc gia mà tôi có cơ hội đặt chân đến. Và ngay tại tòa nhà hình bông sen mang đậm dấu ấn Việt này, những buổi biểu diễn đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa sẽ được giới thiệu đến công chúng trong thời gian gần nhất”.

Hãy cùng đón chờ những bữa tiệc âm nhạc đặc sắc và hoành tráng dưới bàn tay tài hoa của phù thủy Kim trong thời gian sắp tới!