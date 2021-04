'Ông trùm' Harvey Weinstein bị truy tố tiếp ở California sau khi thụ án ở New York

Một trong những luật sư của Harvey Weinstein nói với hãng tin Reuters hôm 12.4 về vụ truy tố mới ở California khi nhà sản xuất phim Hollywood hầu tòa tại New York.

Harvey Weinstein (70 tuổi) xuất hiện tại Cơ sở Cải huấn Wende qua video trước Thẩm phán Kenneth của tòa án Quận Erie, New York. Harvey Weinstein đã kháng cáo bản án vào tháng 3.2020 ở Manhattan kết án ông 23 năm tù vì tấn công tình dục trợ lý sản xuất Mimi Haleyi và cưỡng hiếp nữ diễn viên Jessica Mann.

Harvey Weinstein bị tòa án California khởi tố hình sự tội tấn công tình dục 5 phụ nữ từ năm 2004 đến 2013 ở thành phố Los Angeles. Vụ việc được các nạn nhân tố cáo vào năm ngoái. Tuy nhiên Weinstein cũng phủ nhận việc cưỡng bức tình dục 5 phụ nữ này.

Luật sư Norman Effman, đại diện cho Harvey Weinstein, yêu cầu thân chủ của mình được xét xử ở New York thay vì dẫn độ về California để có thể được điều trị y tế cần thiết, bao gồm cả phẫu thuật mắt theo lịch trình. Effman cho biết thân chủ mắc bệnh tiểu đường, “gần như mù vào thời điểm này” và đang gặp các vấn đề về tim mạch, cột sống. Văn phòng luật sư quận Los Angeles đã không trả lời yêu cầu của Norman Effman. Một phiên điều trần khác dự kiến diễn ra vào ngày 30.4.

Kết án Harvey Weinstein được coi là bước ngoặt quan trọng trong phong trào #MeToo chống lạm dụng và quấy rối tình dục, bao gồm nhiều người như Harvey Weinstein từng nắm giữ những công việc quyền lực và có tầm ảnh hưởng xã hội. Nếu bị kết án ở California, Harvey Weinstein chắc chắn ngồi tù phần đời còn lại.

“Đây là những cáo buộc không có căn cứ, không được kiểm chứng, không đáng tin cậy xuất hiện trong thời kỳ cuồng loạn của phong trào #MeToo. Chúng tôi tin tưởng ông Weinstein sẽ được trắng án vì không có bằng chứng đáng tin cậy chống lại ông ta. Ông ấy vô tội”, luật sư bào chữa Mark Werksman của Harvey Weinstein nhận dịnh.

Vào thập niên 1990, hãng Miramax của Harvey Weinstein sản xuất hàng loạt tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang như Pulp Fiction, The English Patient, Good Will Hunting, Shakespeare in Love... Harvey Weinstein nhận tượng vàng Oscar khi Shakespeare in Love thắng giải Oscar Phim hay nhất năm 1999.