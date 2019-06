'Ông trùm' Hollywood bị hơn 80 phụ nữ tố cáo tấn công tình dục sắp hầu tòa

Nhà sản xuất phim người Mỹ bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục hơn 80 phụ nữ.

Theo Reuters, đại diện Harvey Weinstein là Juda Engelmayer cho biết “ông trùm” phim ảnh xứ cờ hoa đã thuê luật sư Donna Rotunno và Damon Cheronis trước khi phiên tòa hình sự dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Được biết, nhà sản xuất phim Shakespeare in Love bị buộc tội cưỡng bức phụ nữ vào tháng 7.2006 tại New York. Ngoài ra, người đồng sáng lập công ty giải trí Miramax còn vướng cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ khác vào tháng 3.2013. Thậm chí, ông còn đối mặt với tổng cộng 5 cáo buộc tương tự với mức hình phạt tù cao nhất lên đến chung thân.

Harvey Weinstein vướng hàng loạt cáo buộc hiếp dâm từ các ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hollywood Ảnh: Chụp màn hình

Các bị hại chủ yếu là nữ diễn viên trẻ làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Salma Hayek và Gwyneth Paltrow là những cái tên đình đám tố cáo bị nhà sản xuất này quấy rối tình dục . Ngoài ra, Asia Argento và Rose McGowan, cũng lên tiếng họ bị hãm hiếp. Thậm chí, minh tinh điện ảnh Angelina Jolie từng tiết lộ trên tờ Times rằng trong suốt quá trình đóng phim Playing By Heart, cô đã từ chối nhiều lần khi bị Harley Weinstein gạ gẫm trong khách sạn. Ngôi sao Maleficent cho biết: “Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với Harvey Weinstein khi còn trẻ, và kết quả là tôi đã quyết định không bao giờ làm việc với anh ta nữa. Và tôi cũng muốn gửi lời cảnh báo với những người sắp làm việc với gã này”.

Tuy nhiên, Harvey Weinstein đã không nhận tội trước các cáo buộc hình sự. Về phía các luật sư, hiện tại cả hai chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì xoay quanh vụ việc.

Trước đó, tờ The Hollywood Reporter từng gây sốc khi cho biết Harvey Weinstein và công ty Weinstein đã đạt được thỏa thuận với những nạn nhân làm việc tại đây khi bị ông này quấy rối tình dục. Phía công ty Weinstein bị lôi vào cuộc vì cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn và thông đồng với hành vi sai trái của nhà sáng lập.

Cũng theo The New York Times, “ông trùm” Hollywood cùng công ty này sẽ phải chi khoản tiền 44 triệu USD (hơn 1.000 tỉ đồng) để bồi thường cho các nguyên đơn.

Sau hàng loạt bê bối tình dục, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định khai trừ Harvey Weinstein khỏi tổ chức. Bên cạnh đó, Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh cũng quyết định ngừng cộng tác với bất kỳ hình thức nào cùng nhà sản xuất này. Thậm chí, người này còn bị sa thải khỏi hãng Weinstein, công ty do chính ông sáng lập.

Từ các vụ việc gây sốc của “ông trùm” giải trí đã dấy làn sóng ủng hộ phong trào #MeToo (phong trào phụ nữ tố cáo nạn xâm hại tình dục). Trong đó, nhiều tên tuổi đình đám trong giới giải trí cũng lần lượt bị phơi bày ra ánh sáng như: diễn viên Kevin Spacey, đạo diễn James Toback, diễn viên hài Louis CK, diễn viên Ed Westwick, nhà làm phim Brett Ratner, đạo diễn Bryan Singer, MC Matt Lauer...

Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Hollywood. Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim đình đám như: Sex, Lies and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction, Heavenly Creatures, Flirting with Disaster và Shakespeare in Love. Đặc biệt, nhà sản xuất “lắm tài nhiều tật” này từng đoạt giải Oscar với tác phẩm Shakespeare in Love gây nhiều tiếng vang.