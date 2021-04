Oscar 2021 và những khoảnh khắc thú vị chưa kể

Ngôi sao Brad Pitt sản xuất nhiều phim đoạt Oscar

Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Brad Pitt (58 tuổi) có trong tay nhiều bộ phim đoạt giải Oscar khi công ty mà anh là Giám đốc điều hành Plan B Entertainment tham gia sản xuất.

Minari với diễn xuất chính của Steven Yeun (nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc) và Yeri Han trong vai những người Mỹ gốc Hàn nhập cư đến sống tại một trang trại ở Arkansas để theo đuổi giấc mơ Mỹ. Phim do công ty của Brad Pitt là Plan B Entertainment sản xuất. Nhà sản xuất Brad Pitt vinh dự trao giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Youn Yuh Jung, người đóng vai bà ngoại Soon Ja trong phim Minari. Bà trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này. Khi đứng bên cạnh Brad Pitt, bà rơm rớm nước mắt nhận giải.

Youn Yuh Jung nhận Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc từ tay Brad Pitt ẢNH: REUTERS

Một trong những bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhất trong thập kỷ qua cũng do Brad Pitt sản xuất là Moonlight. Barry Jenkins - đạo diễn phim này kể câu chuyện về tuổi mới lớn liên quan đến nghèo đói, nghiện ngập, tình dục và chủng tộc. Moonlight "càn quét" mùa giải Oscar 2017 với 3 giải: Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc, chưa kể còn đoạt Quả cầu vàng cho Phim chính kịch hay nhất.

Brad Pitt và Barry Jenkins lại cùng nhau hợp tác phim If Beale Street Could Talk chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1974 của James Baldwin. Lấy bối cảnh ở Harlem những năm 1970, Tish (Kiki Layne) mô tả lại câu chuyện tình say đắm của cô và Alonzo (Stephan James) và cuộc sống của họ cho đến khi Alonzo bị bắt vì liên quan vụ án mà anh ta không phạm tội. Regina King nhận giải Oscar đầu tiên hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn Sharon Rivers, mẹ của Tish.

Phim 12 Years a Slave cũng do Brad Pitt sản xuất giành nhiều tượng vàng Oscar 2009: Phim hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Lupita Nyong’o), Kịch bản chuyển thể xuất sắc (John Ridley).

'Bà ngoại quốc dân' Youn Yuh Jung phấn khích khi gặp Brad Pitt

Nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung đoạt Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Soon Ja trong phim Minari. Khi được Brad Pitt xướng tên nhận giải, ngôi sao 74 tuổi tiến lên sân khấu, nhìn về phía tài tử rồi đùa: “Rất vui và vinh dự khi được gặp anh, Brad Pitt. Anh đã ở đâu khi tôi quay phim? Cảm ơn các thành viên của Viện Hàn lâm đã bình chọn cho tôi. Như các bạn đã biết, tôi đến từ Hàn Quốc. Thực ra tôi tên là Youn Yuh Jung. Hầu hết người châu Âu gọi tôi là Yuh Youn, trong khi số người khác kêu tôi bằng tên Yuh Jung. Nhưng đêm nay, tất cả các bạn đều được tha thứ”.

Youn Yuh Jung, Daniel Kaluuya và Frances McDormand (từ trái sang) tại lễ trao giải Oscar 2021 ẢNH: IMDB

Khi trao đến giải Phim hay nhất cho Nomadland thì Frances McDormand - nữ chính của phim, khiến người xem bật cười ngạc nhiên vì bà bỗng hú lên thật to. Ngôi sao sinh năm 1957 nói rằng tiếng hú thay cho lời tri ân đến biên tập âm thanh của Nomadland là Michael "Wolf" Snyder (vừa qua đời). “Xin tặng vinh dự này cho 'con sói' của chúng tôi”, bà nói.

Nam diễn viên phụ xuất sắc kể chuyện 'chăn gối'

Tài tử người Anh Daniel Kaluuya (32 tuổi) thì kể chuyện “chăn gối” của cha mẹ khi nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2021. Bước lên sân khấu, nam diễn viên cám ơn gia đình đồng nghiệp. Bỗng Daniel Kaluuya đưa chuyện “chăn gối” của cha mẹ trong phát biểu: “Chúng ta cần ăn mừng những niềm vui trong cuộc sống. Thật tuyệt khi được đi lại, hít thở. Cuộc sống thật tuyệt vời. Cha mẹ tôi làm tình. Điều đó cũng rất tuyệt vời. Các bạn hiểu ý tôi không? Đó là lý do tôi có mặt tại đây”. Sau lễ trao giải Daniel Kaluuya cho biết mẹ anh không giận khi anh đã phát biểu như thế: “Bà ổn thôi mà vì bà cũng có khiếu hài hước lắm”.

Nữ diễn viên Glenn Close nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhưng không thắng giải đã bất ngờ nhảy lắc mông trên nền bài Da Butt khiến cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay tán thưởng.