Phá kỷ lục 'Thiên tài bất hảo', 'Ông anh trời đánh' lên đường đến Việt Nam

Ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 5, Brother Of The Year thu về 66,76 triệu baht (47,5 tỉ đồng) sau 4 ngày và vượt ngưỡng 147 triệu baht (105 tỉ đồng) sau 28 ngày công chiếu, phá vỡ kỷ lục của “người anh tiền nhiệm” Bad Geinus tại thị trường nội địa (114 triệu baht, 81 tỉ đồng). Đây cũng chính là bộ phim điện ảnh nội địa của Thái Lan thành công nhất năm nay tính đến thời điểm này.

Brother Of The Year được nhào nặn bởi đạo diễn Witthaya Thongyooyong, quy tụ dàn diễn viên "5 sao" là Sunny Suwanmethanont, Yaya Urassaya và Nichkhun (người Mỹ gốc Thái, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2PM). Nếu Sunny Suwanmethanon từng được khán giả Việt biết đến qua I Fine, Thank You, Love You 2014 (Nữ gia sư), phim “hài bựa” từng đạt kỷ lục doanh thu phim Thái lúc bấy giờ, thì Yaya Urassaya được yêu thích qua loạt phim truyền hình đình đám như Trang trại tình yêu, Trò chơi tình yêu, Trái tim người thừa kế, Sóng gió cuộc đời, Sự hoán đổi diệu kỳ...

Khuôn mặt trẻ thơ giúp Nichkhun chinh phục được trái tim của nhiều cô gái

Về phần Nichkhun, đây là lần thứ hai chàng “hoàng tử Thái Lan” nhận một bộ phim tại quê nhà. Tuy vậy, với gương mặt điển trai pha chút ngây ngô cùng nụ cười tỏa nắng, anh chàng chính là hình mẫu ngoài đời thực của vai Moji trong Brother Of The Year. Và sự thực là sau khi theo dõi phim, hầu hết khán giả đều để lại những nhận xét tích cực cho màn thể hiện của thành viên 2PM.

Thuộc dòng phim hài lãng mạn, kịch bản tập trung xây dựng mối quan hệ "trái tính trái nết" giữa Chut (Sunny) và cô em Jane (Yaya). Ngay từ thời thơ ấu, cậu nhóc Chut luôn nghĩ là em bé trong bụng mẹ là em trai để có người chơi robot và đá bóng cùng mình. Tiếc là ông trời đã không lắng nghe nguyện vọng này khi để mẹ cậu sinh một "bánh bèo". Theo thời gian trưởng thành, sự trái dấu giữa hai anh em ngày càng tăng, cứ hở ra là Chut và Jane lại chí chóe cãi nhau. Khổ nỗi, anh chàng lại kém xa em mình ở mọi khoản, từ chuyện học hành đến thể thao. Tuy vậy, “bản lĩnh làm anh” khiến cậu trai nào thử đến tán Jane luôn bị ông anh này đuổi đi không thương tiếc.

Với đề tài phim hài gia đình vui nhộn, Brother Of The Year được dự đoán sẽ khá sôi động khi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6.7.