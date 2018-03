Phạm Lịch hát 'Người lạ ơi' khiến Hồng Nhung đứng lên nhún nhảy

Trong số 6 thí sinh xuất hiện ở tập phát sóng này, đáng chú ý là nữ vũ công - biên đạo múa Phạm Lịch. Trước đây, Phạm Lịch được biết đến là một vũ công chuyên nghiệp thường xuất hiện bên cạnh những ca sĩ nổi tiếng và từng quen mặt với khán giả truyền hình với nhiều gameshow giải trí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô cũng có khả năng ca hát.

Tham gia Trời sinh một cặp, Phạm Lịch cho biết cô muốn tìm lại giấc mơ làm ca sĩ ấp ủ từ bé. Cô vũ công 27 tuổi khá khôn ngoan và không kém phần liều lĩnh khi chọn hit Người lạ ơi của Châu Đăng Khoa kết hợp với ca khúc Get out my life cho lần đầu ra mắt công chúng. Bên cạnh đó, với lợi thế về vũ đạo, vũ công Phạm Lịch đã mang đến màn trình diễn đầy cuốn hút trong phần trình diễn mở màn đêm thi.

Giám khảo Hồng Nhung thể hiện sự phấn khích trước màn trình diễn của các thí sinh

Tiết mục đã làm cho 3 huấn luyện viên hào hứng đứng lên và nhún nhảy theo ca khúc. Giám khảo Hồng Nhung thậm chí cho rằng: “Vừa rồi là phần trình diễn bốc lửa, ngay cả những nốt khó ở cuối em cũng làm rất tốt. Việc giấc mơ của em trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hay thậm chí là diva thì em cứ thoải mái mở cửa cho giấc mơ thành hiện thực”. Đồng tình với "chị Bống", giám khảo Huy Tuấn nhận định: "Nếu thực sự nghiêm túc, em sẽ trở thành ca sĩ".

Cuối cùng, Phạm Lịch về đội của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Ngay từ đầu đây là đội được dự báo gồm toàn những... chiến binh "lạ", trái ngược nhau về gu âm nhạc lẫn cá tính bên ngoài.