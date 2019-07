Phan Anh, Anh Đức bị antifan nhục mạ vì không chia sẻ tin cháy rừng Hà Tĩnh

Từ ngày 26.6 đến nay, hàng loạt vụ cháy liên tiếp xảy ra ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình... gây thiệt hại hàng ngàn ha rừng, hư hại tài sản và đe dọa tính mạng nhiều người. Bắt đầu từ trưa 26.6, lửa bùng phát tại rừng thông xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Đến trưa 28.6, lửa lại bùng phát tại rừng thông phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau đó, đám cháy lại xảy ra trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình... Sau nhiều ngày dập lửa, đến tối 30.6, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Chính quyền địa phương nơi xảy ra đám cháy đã phải huy động cả nghìn người để dập lửa và sơ tán dân trong đêm. Dù lực lượng cán bộ công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân được huy động để dập lửa nhưng do gió thổi mạnh, địa hình phức tạp nên đám cháy vẫn lan nhanh, tình hình vẫn còn rất phức tạp.

Khi biết được thông tin này, rất nhiều sao Việt như hoa hậu H’Hen Niê, Đỗ Mỹ Linh, Hoàng Thùy, ca sĩ Phương Thanh, Nam Thư… cùng người dân cả nước đều lo lắng và hướng về miền Trung. Hoa hậu H’Hen Niê xót xa viết: “Rừng không còn nhiều lại bị cháy, thương quá. Đất nước Việt Nam tôi ơi. Cùng cầu nguyện để lửa không cháy thêm và cảm ơn các anh hùng đã nỗ lực dập tắt đám lửa”. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ những hình ảnh đám cháy cùng dòng chia sẻ: “Thương quá miền Trung ơi, vùng đất luôn chịu nhiều thiên tai nhất cả nước. Mong cho đám cháy sớm được dập tắt hoàn toàn để người dân và bà con bớt mệt”.

H'Hen Niê, Đỗ Mỹ Linh, Nam Thư... cùng nhiều sao Việt xót xa và liên tục cầu nguyện để nhanh chóng dập tắt được vụ cháy Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Châu Khải Phong bày tỏ sự lo lắng khi lửa chưa được dập tắt: “Chúng ta đang bình yên nhưng còn nơi khác khốn đốn khi đối diện với lửa, nóng, bỏng, hoảng sợ, mất phương hướng và hoang mang tột độ. Cháy rừng ở khu vực miền Trung có thể lây lan đến nhà dân. Thực sự, không biết phải làm gì trước tình hình này. Cầu mong các cơ quan ra tay kịp thời để giữ được rừng và bảo vệ người dân. Mấy năm nay Hà Tĩnh gánh chịu nhiều thiên tai quá. Thương các người hùng đang xả thân để dập tắt lửa, mong các anh em bình an”.

Những chia sẻ của các nghệ sĩ nhận được rất nhiều hưởng ứng của công chúng. Nhiều khán giả ở các địa phương đang xảy ra cháy rừng cũng liên tục cập nhật tình hình bên dưới bình luận. Mọi người đều cầu nguyện đám cháy sớm được dập tắt để bảo vệ rừng cũng như sự an toàn của người dân. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng lại sang tận facebook cá nhân của các nghệ sĩ để chỉ trích khi họ không cập nhật, chia sẻ thông tin về đám cháy này.