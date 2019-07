Phan Đăng Di, Ngô Thanh Vân làm giám khảo liên hoan phim quốc tế

Liên hoan phim sẽ có đạo diễn Phan Đăng Di trong vai trò giám khảo và phim Vợ ba của đạo diễn Nguyễn Phương Anh tham gia tranh giải chính thức cùng 9 phim khác đến từ 7 quốc gia ASEAN, gồm: Funan và Last Night I Saw You Smiling (Campuchia), Ave Maryam (Indonesia), Gusto Kita with All My Hypothalamus và Balangiga: Howling Wilderness (Philippines), A Land Imagined (Singapore), Fly by Night (Malaysia), Hope Frozen và Manta Ray (Thái Lan).