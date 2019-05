Phần hai phim kinh dị ‘Chú hề ma quái' tung trailer đẫm máu

It: Chapter Two đang được giới chuyên môn và khán giả mong đợi với tư cách là tác phẩm kinh dị đáng mong chờ nhất năm. Tác phẩm tiếp nối câu chuyện ám ảnh trong cuốn tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King, quy tụ dàn diễn viên triển vọng của màn ảnh Hollywood.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Màn chạm trán đầu tiên giữa Beverly với Pennywwise mở đầu bằng một bữa trà nhẹ nhàng và kết thúc bằng kinh hãi về gã hề kỳ dị thuở nào

Mới đây, It: Chapter Two đã “nhá hàng” đoạn trailer dài hơn 2 phút, hé lộ những phân cảnh kinh dị, máu me gây ám ảnh cho khán giả. Lấy bối cảnh 27 năm sau sự kiện ở phần phim đầu tên, It: Chapter Two vẫn là câu chuyện về những cô, cậu bé của nhóm The Losers Club, lúc này đã trưởng thành và đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống. Chưa dừng lại ở đó, nỗi ám ảnh về ma hề Pennywise cứ 27 năm lại xuất hiện một lần tại thị trấn Derry buộc 7 cô cậu bé ngày nào lại tiếp tục bị cuốn vào cuộc chạm trán tiếp theo. Mặc dù cả nhóm đã trưởng thành và khôn ngoan hơn nhờ những trải nghiệm trong quá trình lớn khôn, nhưng cuộc chiến của họ với Pennywise vẫn còn đó những hậu quả bất ngờ, thậm chí khiến một số thành viên phải trải qua những đau đớn đến tột cùng.

Mở đầu trailer là chuyến về thăm lại mái nhà xưa của Beverly (Jessica Chastain thủ vai), lúc này đã trưởng thành và rời xa thị trấn Derry. Cô vào ngôi nhà mình từng sống và gặp một bà cụ, tuy nhiên trong lúc trò chuyện với bà, Beverly cảm giác được nhiều điều khác lạ và bàng hoàng nhận ra bà lão kia chính là gã hề ma quái Pennywise cải trang.

ẢNH: WARNER BROS. Từ 7 đứa trẻ trong phần phim đầu, giờ đây, nhóm The Losers Club chỉ còn lại 6 thành viên

Ngay sau đó, nhóm The Losers Club đã tụ họp lại cùng nhau để tiêu diệt Pennywise. Khoảnh khắc cả nhóm nhìn vào tấm kính của cửa hàng và phản chiếu hình ảnh thuở nhỏ của mình khiến nhiều người hâm mộ phim đau lòng bởi từ 7 thành viên, nhóm nay chỉ còn 6 người sau khi Stan Uris tự tử. Sự xuất hiện của tên hề cùng những quả bóng đỏ cũng từ đó trở thành khung cảnh gây ám ảnh nhất trong trailer khiến nhiều người xem không ngừng đặt câu hỏi: Liệu hắn sẽ còn gây ra những tội lỗi gì và quá khứ tưởng chừng đã mờ nhạt kia sẽ còn ám ảnh nhóm bạn The Losers Club đến bao giờ?

Đặc biệt, phân cảnh một nhân vật vùng vẫy trong một bể máu như ngầm báo hiệu về mức độ đẫm máu của bộ phim. Điều này cũng được chính Jessica Chastain, diễn viên thủ vai Beverly tiết lộ trong quá trình quay phim: “Tôi biết điều này sẽ ảnh hưởng tới bộ phim nhưng tôi không thể giấu được lòng mình mà tiết lộ rằng tôi sẽ có một cảnh mà đoàn làm phim phải sử dụng số lượng máu giả lớn nhất từ trước đến nay. Nghe đến đây, các bạn biết nó kinh khủng đến thế nào rồi phải không?”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Trailer của It: Chapter Two đẫm máu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng

Được nhà sản xuất khẳng định là phần phim “trưởng thành” và “đen tối” hơn trước, It: Chapter Two còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ sự tham gia diễn xuất của dàn sao đình đám Hollywood: James McAvoy (thủ vai Bill Denbrough), Jessica Chastain (thủ vai cô nàng tóc đỏ Beverly Marsh), Bill Hader (thủ vai Richie Tozier)… Theo nguyên tác của nhà văn Stephen King, nhân vật Bill Denbrough lớn lên và trở thành một nhà văn nổi tiếng, đặc biệt với những tác phẩm kinh dị. Richie mải mê với công việc DJ còn Beverly lại được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thời trang. Đặc biệt, phim không thể thiếu “trai đẹp” Bill Skarsgård với vai diễn chú hề Pennywise đầy ám ảnh.

Phần hai của It vẫn do đạo diễn Andy Muschietti ngồi vào ghế chỉ đạo. Theo tiết lộ từ nhà làm phim sinh năm 1973, toàn bộ dàn diễn viên nhí của phần đầu vẫn góp mặt vào phần phim mới nhất với những phân cảnh tái hiện quá khứ. 7 ngôi sao nhỏ này cũng là những nhân tố quan trọng giúp khán giả giải đáp được những câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. It: Chapter Two dự kiến ra mắt vào ngày 6.9.