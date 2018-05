Phan Thị Mơ thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018

Phan Thị Mơ là cái tên quen thuộc với khán giả trong nước không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở sự đa năng trong các hoạt động nghệ thuật từ thời trang cho tới phim ảnh. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới, cô từng "chinh chiến" trên nhiều đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế và đạt những thành tích như top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, top 10 Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011, trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2011, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Phan Thị Mơ tiết lộ cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật để chữa căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã mắc phải hơn 2 năm nay. Hiện tại, người đẹp vẫn phải truyền nước và dùng thuốc mỗi ngày nên thường bị xây xẩm khi đứng lâu. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng chỉ có thể nằm nghiêng, không thể ngồi. Theo lời bác sĩ, phải mất khoảng nửa tháng đến một tháng mới có thể hồi phục. Khi được hỏi điều này có ảnh hưởng đến cuộc thi sắp tới, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết: "Chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. Trong thời gian này, Mơ sẽ cố gắng hồi phục sức khỏe. Tôi muốn học một bài nhảy thật đẹp để tham gia phần thi tài năng. Bác sĩ bảo có ý chí tốt thì sẽ càng nhanh hồi phục nên tôi rất lạc quan". Vừa trải qua cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm nhưng người đẹp vẫn giữ sự rạng rỡ khi xuất hiện

Phan Thị Mơ cho biết so với trước đây, cô đã tự tin hơn rất nhiều. Người đẹp rất hài lòng với chỉ số hình thể hiện tại của mình. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp, ứng xử cũng đã được cải thiện đáng kể. "Nếu ngày trước, tôi đứng trước mọi người sẽ không thể nói được như thế này, không thể diễn tả cho mọi người biết chính xác cái mình đang nghĩ gì còn bây giờ thì tương đối ổn. Về khả năng ngoại ngữ, tôi thường xuyên đi nước ngoài nên chuyện giao tiếp trong cuộc thi là đơn giản với tôi. Tôi mong với những gì đang có, mình sẽ làm thật tốt và có bao nhiêu năng lượng sẽ mang ra hết cho lần "chinh chiến" này. Hi vọng may mắn sẽ mỉm cười", người đẹp tâm sự. Tạm ngưng tham gia các cuộc thi nhan sắc đã gần 6 năm nay, Phan Thị Mơ cho biết đây có thể là cuộc thi nhan sắc cuối cùng của cô.

Năm 2017, đại diện Việt Nam - Liên Phương tham gia cuộc thi này và giành ngôi Á hậu. Năm nay, cuộc thi dự kiến có hơn 60 người đẹp tham dự với vòng chung kết sẽ diễn ra tại Thái Lan. Ngoài ra, một số hoạt động bên lề cuộc thi dự kiến được tổ chức tại Việt Nam và hiện ban tổ chức đang trong quá trình làm thủ tục xin cấp phép cho những hoạt động này.