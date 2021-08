Phát hiện sách nấu ăn 110 năm trước có công thức ‘nấu chồng’ kỳ quặc

Sách nấu ăn này có tựa là 250 Tried Recipes for Everyday Use (tạm dịch: 250 công thức nấu ăn hằng ngày đã thử qua), tập hợp nhiều công thức nấu ăn của các bà nội trợ trên khắp nước Anh ra mắt vào năm 1911. Quyển sách tình cờ được phát hiện trong nhà bếp của một khu nhà đã không được sử dụng từ những năm 1950 ở hạt Derbyshire. Theo Daily Mail, cuốn sách này sẽ được bán tại nhà đấu giá Hansons từ ngày 19 - 24.8, với giá khởi điểm 40 USD.

Ấn phẩm cung cấp cái nhìn thú vị về các thành phần cơ bản và phương pháp nấu ăn vào thời điểm đó. Điều khiến quyển sách gây chú ý vì có một công thức đề “cách nấu ông chồng”, nhất là với những ông chồng “hư hỏng”. Công thức này hướng dẫn cách xử lý chồng khá hài hước như “ngâm trong nước nóng”, “quay trong lò” hay “hầm với những lời nói, thái độ khó chịu”. Bà nội trợ cũng gợi ý thêm một chút đường “mà người làm bánh kẹo gọi là nụ hôn” và “một chút gia vị để tăng kích thích”.

Một số công thức khác trong sách nấu ăn Ảnh: Hansons Đại diện nhà đấu giá Hansons Auctioneers cho biết công thức "nấu chồng" được một bà nội trợ tên Perfect ở hạt Staffordshire viết. Bà Perfect tếu táo viết: "Rất nhiều người chồng tốt hoàn toàn bị hư trong quá trình nấu nướng do quản lý kém. Một số phụ nữ ngâm chồng liên tục trong nước nóng. Trái lại, một số khác để chồng chết cóng bởi sự thờ ơ và bất cẩn. Một số giữ chồng trong nồi hầm với lời nói, cư xử khó chịu, còn nhiều người khác nướng chồng trên lửa, một số ghim chặt trong dưa muối cả đời. Chẳng thể mong còn có món ngon, mềm nếu xử lý sai cách". Trong việc chọn chồng, bà Perfect nói rằng "đừng đi mua chồng ngoài chợ vì những gì tốt nhất luôn được mang đến tận cửa nhà bạn".

Nói về cuốn sách nấu ăn có công thức “nấu chồng”, ông Charles Hanson - chủ sở hữu của nhà đấu giá Hansons cho biết: “Quyển sách làm tôi cười không ngớt. Một quyển sách ẩm thực thú vị và công thức "nấu chồng" có lẽ là công thức cho một cuộc hôn nhân hoàn hảo”.